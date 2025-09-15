 Calcio, risultati e classifica terza giornata serie A – askanews.it


Sport

Calcio, risultati e classifica terza giornata serie A

La Serie A dopo Como-Genoa 1-1
Set 15, 2025

Roma, 15 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Como-Genoa 1-1

Terza giornata: Cagliari-Parma 2-0, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Roma-Torino 0-1, Atalanta-Lecce 4-1, Pisa-Udinese 0-1, Sassuolo-Lazio 1-0, Milan-Bologna 1-0, Verona-Cremonese 0-0, Como-Genoa 1-1.

Classifica: Juventus, Napoli 9, Udinese, Cremonese 7, Roma, Milan 6, Atalanta 5, Cagliari, Torino, Como 4, Inter, Lazio, Bologna, Sassuolo 3, Fiorentina, Genoa 2, Pisa, Lecce, Verona, Parma 1

Quarta giornata: venerdì 19 settembre ore 20.45 Lecce-Cagliari, sabato 20 settembre ore 15 Bologna-Genoa, ore 18 Verona-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa.

