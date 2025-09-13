 Calcio, risultati e classifica serie A. Juventus in testa – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Nigeria, la pentola di riso jollof più grande del mondo

13 Settembre 2025
Politica Videonews

Scuderi: finalmente partiti con la flotilla alla volta di Gaza

13 Settembre 2025
Estero Videonews

A Londra destra nazionale in corteo per la libertà d’espressione

13 Settembre 2025
Estero Videonews

L’Olp consegna le armi all’esercito nel nord del Libano

13 Settembre 2025
Estero Videonews

Francia, Lecornu promette “un’offerta sanitaria locale” entro il 2027

13 Settembre 2025
Estero Videonews

Zelensky: l’offensiva russa a est è fallita

13 Settembre 2025
Estero Videonews

Il carretto con l’asino e i camion, la grande fuga da Gaza City

13 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Gaza devastata dall’alto, il video di Diego Bianchi su La7

13 Settembre 2025
Estero Videonews

Nadeen Ayoub è la prima palestinese in corsa per Miss Universo

13 Settembre 2025
Estero Videonews

Bolsonaro vestito da galeotto, il cartonato spopola a Rio de Janeiro

13 Settembre 2025
Sport

Calcio, risultati e classifica serie A. Juventus in testa

La Serie A dopo Juventus-Inter 4-3
Set 13, 2025

Roma, 13 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Juventus-Inter 4-3:

Terza giornata: Cagliari-Parma 2-0, Juventus-Inter 4-3, ore 20.45 Fiorentina-Napoli, domenica 14 settembre ore 12.30 Roma-Torino, ore 15 Atalanta-Lecce, Pisa-Udinese, domenica 14 settembre ore 18 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Milan-Bologna lunedì 15 settembre ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Como-Genoa.

Classifica: Juventus 9, Napoli, Cremonese, Roma 6, Udinese, Cagliari 4, Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna 3, Atalanta, Fiorentina 2, Pisa, Genoa, Lecce, Verona, Torino, Parma 1, Sassuolo 0

Quarta giornata: venerdì 19 settembre ore 20.45 Lecce-Cagliari, sabato 20 settembre ore 15 Bologna-Genoa, ore 18 Verona-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, risultati e classifica serie A. Cagliari primo squillo

Set 13, 2025
Sport

Calcio, Cagliari-Parma 2-0: prima vittoria dei rossoblù

Set 13, 2025
Sport

MotoGp, a Misano Bezzecchi doma Marc Marquez nella Sprint

Set 13, 2025