 Regionali, Tajani: per Fi no problemi, è Lega che deve risolverli – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Schlein: coalizione progressista in sette regioni, non succedeva da vent’anni

12 Settembre 2025
Politica Videonews

Schlein con Jacinda Ardern e Kati Piri: l’Italia riconosca la Palestina

12 Settembre 2025
Politica Videonews

Tajani: “Nessuna scusa da M5s, usa linguaggio violento inaccettabile”

12 Settembre 2025
Politica Videonews

Tajani: Regionali? No effetto sul Governo, Lega ha problemi candidati

12 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Zeytin il gorillino, salvato in aeroporto a Istanbul, torna in Nigeria

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Tajani: droni russi in Polonia? Su no-fly zone deciderà Nato con Ue

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, Tajani: Putin prende in giro Trump, ma va portato al tavolo

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Uccisione di Kirk, il governatore dello Utah: “L’abbiamo preso”

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Governatore Utah: sui proiettili del killer Kirk slogan anti-fascisti

12 Settembre 2025
Economia Videonews

A Trevi giornate Energia: la transizione quando il mondo cambia

12 Settembre 2025
Politica

Regionali, Tajani: per Fi no problemi, è Lega che deve risolverli

In Puglia e Campania per noi ok civici, poi si vedrà in Veneto
Set 12, 2025

Roma, 12 set. (askanews) – Per quanto riguarda i candidati governatori per le prossime elezioni regionali che il centrodestra non ha ancora indicato “per Forza Italia non ci sono problemi, è la Lega che li deve risolvere e appena vorrà siamo pronti a discutere e a trovare i candidati unitari per il Veneto, per la Campania, per la Puglia. Io credo che in Puglia e in Campania servano candidati civici, poi si vedrà in Veneto cosa fare”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’evento ‘Azzurra Libertà’, in corso a San Benedetto del Tronto.

Notizie Correlate

Politica Videonews

Schlein con Jacinda Ardern e Kati Piri: l’Italia riconosca la Palestina

Set 12, 2025
Politica Videonews

Tajani: “Nessuna scusa da M5s, usa linguaggio violento inaccettabile”

Set 12, 2025
Politica Videonews

Tajani: Regionali? No effetto sul Governo, Lega ha problemi candidati

Set 12, 2025