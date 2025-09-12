 Auto, Orsini: da Von der Leyen ancora nessuna soluzione netta – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Schlein: coalizione progressista in sette regioni, non succedeva da vent’anni

12 Settembre 2025
Politica Videonews

Schlein con Jacinda Ardern e Kati Piri: l’Italia riconosca la Palestina

12 Settembre 2025
Politica Videonews

Tajani: “Nessuna scusa da M5s, usa linguaggio violento inaccettabile”

12 Settembre 2025
Politica Videonews

Tajani: Regionali? No effetto sul Governo, Lega ha problemi candidati

12 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Zeytin il gorillino, salvato in aeroporto a Istanbul, torna in Nigeria

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Tajani: droni russi in Polonia? Su no-fly zone deciderà Nato con Ue

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, Tajani: Putin prende in giro Trump, ma va portato al tavolo

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Uccisione di Kirk, il governatore dello Utah: “L’abbiamo preso”

12 Settembre 2025
Estero Videonews

Governatore Utah: sui proiettili del killer Kirk slogan anti-fascisti

12 Settembre 2025
Economia Videonews

A Trevi giornate Energia: la transizione quando il mondo cambia

12 Settembre 2025
Economia Motori

Auto, Orsini: da Von der Leyen ancora nessuna soluzione netta

“Serve neutralità tecnologica, ricerca e sviluppo al centro”
Set 12, 2025

Reggio Emilia, 12 set. (askanews) – “Ho appena letto le dichiarazioni di Von der Leyen sull’automotive, credo che ancora non ci siano delle soluzioni nette”. Occorre “puntare sulla neutralità tecnologica per raggiungere lo stesso obiettivo” della decarbonizzazione. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine di un dibattito alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia.

“Ho appena letto le dichiarazioni di Von der Leyen sull’automotive, io credo che ancora non ci siano delle soluzioni nette – ha spiegato Orsini -. Noi abbiamo detto che non siamo contrari all’auto elettrica, figuriamoci, che si facciano ben volentieri, però il vero capitolo è che noi dobbiamo puntare sulla neutralità tecnologica per raggiungere lo stesso obiettivo”. Quindi “benissimo la decarbonizzazione, siamo tutti d’accordo, benissimo l’ambiente, noi siamo l’industria europea più virtuosa al mondo, però da un certo punto di vista dobbiamo fare in modo che si possa continuare a produrre”.

“Ma io credo che sia importante” capire come sviluppare altre modalità: “mi risulta che si stiano studiando degli idrocarburanti che comunque arrivino a mettere meno del 99% degli attuali, io credo che quello sia un capitolo importante – ha aggiunto il presidente di Confindustria -. La ricerca e sviluppo deve essere messa al centro. Mi auguro che l’Europa e la nuova Legge di bilancio metta al centro la ricerca e sviluppo, perché quello sarà fondamentale”.

Notizie Correlate

Economia Motori

Auto, Orsini: l’Ue ha fatto di tutto per distruggere l’industria

Set 12, 2025
Economia Videonews

A Trevi giornate Energia: la transizione quando il mondo cambia

Set 12, 2025
Economia Made in Italy

Imprese, Totem – The Space Factory celebra 25 anni di attività a Perugia

Set 12, 2025