 Online il video di “Dai che fai”, il nuovo singolo di Bresh – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Netanyahu promette che “non ci sarà nessuno Stato palestinese”

11 Settembre 2025
Politica Videonews

L’Europarlamento invita i Paesi Ue a riconoscere Stato di Palestina

11 Settembre 2025
Politica Videonews

Salis: preoccupati per incolumità italiani su Global Sudum Flotilla

11 Settembre 2025
Estero Videonews

Parigi pulizie il giorno dopo “Bloquon tous”: ‘È il segno della lotta’

11 Settembre 2025
Cronaca Videonews

La nave Life Support di Emergency salpa da Siracusa con la Sumud Flotilla

11 Settembre 2025
Estero Videonews

No dell’Europarlamento a minuto di silenzio per Kirk, destra protesta

11 Settembre 2025
Politica Videonews

Emis Killa porta la cultura hip hop live a Milano

11 Settembre 2025
Cultura Videonews

“Spazi di resistenza”, 6 artiste, 30 anni dopo l’assedio di Sarajevo

11 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Sorpreso con pistola in hotel, arrestato il trapper Baby Gang

11 Settembre 2025
Estero Videonews

Qatar: “Adotteremo tutte le misure per rispondere ad attacco Israele”

11 Settembre 2025
Esteri

Online il video di “Dai che fai”, il nuovo singolo di Bresh

Estratto dall’album “Mediterraneo”
Set 11, 2025

Milano, 11 set. (askanews) – È online il video di “Dai che fai”, il nuovo singolo di Bresh da domani in radio, estratto dall’album “Mediterraneo”, certificato ORO (FIMI/NIQ), che dopo il debutto al primo posto della classifica Fimi/NIQ, è da 13 settimane consecutive in TOP10 degli Album più venduti in Italia.

Una produzione dalle atmosfere leggere e contemporanee, unita a un testo immediato e incisivo scritto insieme a Calcutta e a un giro di chitarra che rimane subito in testa, sono tutti gli elementi che rendono “Dai che fai” (prodotto da Roy Lenzo) un brano capace di trasportare immediatamente l’ascoltatore tra i vicoli della sua Genova. Il video diretto da Simone Mariano, è la perfetta rappresentazione visiva delle atmosfere e delle sensazioni che si provano ascoltando il brano, con immagini precise che si ricollegano a un periodo temporale immediatamente riconoscibile, sia nel testo del brano sia nelle scene del video (“Fuori dalla mia scuola, suonava il Motorola / I caschi sempre in mano, la musica dal cell”).

La spensieratezza che si percepisce dal video, ricco di risate, mare, amici e primi segnali d’amore, è legata a un velo di nostalgia che rappresenta perfettamente quella sensazione da fine estate, fatta di ricordi, qualche rimpianto, e voglia di divertirsi.

A partire da fine ottobre, Bresh sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport: dopo la data zero a Jesolo, il tour proseguirà a Roma, due date sold out a Milano, e per finire a Bologna.

Con questo tour, Bresh si conferma come una delle voci più interessanti e in crescita del panorama musicale italiano. Attraverso il suo stile che unisce il rap al cantautorato, con un linguaggio sempre diretto e dalla forte espressività visiva, Bresh si prepara a regalare al pubblico uno show che mostrerà, ancora una volta, il suo entusiasmo e la sua energia sul palco.

I biglietti sono disponibili in prevendita. Per info: www.livenation.it

Questi gli appuntamenti nei palasport: Sabato 25 ottobre – Jesolo, Palazzo del Turismo (data zero) Sabato 1° novembre – Roma, Palazzo dello Sport Giovedì 6 novembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT) Venerdì 7 novembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT) Domenica 9 novembre – Bologna, Unipol Arena L’album “Mediterraneo” è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.

Un legame profondo e duraturo, già presente nei brani, contenuti nell’album, “Umore Marea” (il nuovo singolo attualmente in radio) e “La Tana del Granchio” (certificato PLATINO, posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMI/NIQ dei singoli più venduti e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam).

L’album, che vede Shune alla produzione e che arriva a tre anni di distanza da “ORO BLU” (doppio Platino), è disponibile nelle versioni Digitale, CD, LP (rosso e bianco) e doppio LP (blu + trasparente).

Le foto delle cover sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Netanyahu promette: “Non ci sarà nessuno Stato palestinese”

Set 11, 2025
Esteri Primo Piano

Rutte: dall’ 11 settembre a oggi la Nato rimane unita contro ogni minaccia

Set 11, 2025
Esteri Primo Piano

L’Europarlamento invita i Paesi Ue a riconoscere lo Stato di Palestina

Set 11, 2025