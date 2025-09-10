 Governo, vertice dei leader con Meloni a Palazzo Chigi – askanews.it


Politica

Governo, vertice dei leader con Meloni a Palazzo Chigi

All’odg del summit, possibile anche confronto su regionali
Set 10, 2025

Roma, 10 set. (askanews) – Vertice di governo sull’Autonomia a Palazzo Chigi. Insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipano i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro per gli Affari regionali Maurizio Lupi.

Nel corso della riunione potrebbe essere anche affrontata la questione delle regionali: il centrodestra deve sciogliere i nodi delle candidature, in particolare in Veneto.

Negli stessi minuti in cui arrivavano Tajani e Salvini sono stati visti uscire da Palazzo Chigi il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli e il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi.

