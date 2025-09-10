 Esce “L’Eleganza del Mango” il nuovo album di Gio Evan – askanews.it


Esce “L’Eleganza del Mango” il nuovo album di Gio Evan

Un viaggio sonoro e narrativo oltre i confini della discografia
Set 10, 2025

Milano, 10 set. (askanews) – Il 19 settembre esce “L’Eleganza del Mango” (LOVASSAI SRL), il nuovo album del poliedrico artista Gio Evan, disponibile in digitale e in formato vinile. È attivo il Pre-save.

Distribuito da ADA Music, il nuovo romanzo musicale di Gio Evan è un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con “L’eleganza del mango” l’artista conferma la sua vocazione di “pensa-autore”, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile ma mai banale. Le tracce alternano ballate intime e momenti più ritmici e luminosi, componendo un percorso che restituisce immagini vivide ed emozioni immediate.

«Il protagonista, spaesato e stremato al suolo di un luogo non conosciuto, si ritrova davanti a un fuoco domato da un’antica entità – racconta Gio Evan – Sarà questa a guidarlo verso la saggezza ultima; quella che permette di farsi vento, fiume, animale, silenzio. Ogni cosa».

Sono disponibili i biglietti per il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan dal titolo “L’affine del mondo”, i biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni.

Di seguito le date del tour “L’affine del mondo” 28 ottobre al Teatro San Domenico di Crema – SOLD OUT 29 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine 30 ottobre al Teatro Comunale di Belluno 31 ottobre al Teatro Santa Chiara di Trento 6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma 8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena 9 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano 10 novembre al Teatro Verdi di Firenze 11 novembre al Teatro Moderno di Grosseto 17 novembre al Teatro Filarmonico di Verona 18 novembre al Teatro Colosseo di Torino 25 novembre al Teatro Duse di Bologna – SOLD OUT 26 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova 29 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) 30 novembre al Teatro Massimo di Pescara 4 dicembre al Teatro PalaUnical di Mantova 9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli 10 dicembre al Teatroteam di Bari 11 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza) 12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania 13 dicembre al Teatro Golden di Palermo

