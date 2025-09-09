Marche, Conte: non faccio pronostici, spero buon risultato coalizione

Roma, 9 set. (askanews) – “Io pronostici non ne voglio fare, voglio semplicemente invitare ai cittadini ad andare a votare, comunque: la cosa più importante è la partecipazione, per dare una buona qualità della nostra democrazia. Mi auguro sicuramente un buon risultato, non tanto per il Movimento quanto per l’intera coalizione”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Benedetto del Tronto.“Noi abbiamo lavorato tantissimo – ha rivendicato l’ex presidente del Consiglio – con grande generosità anche per questo progetto. Come sapete abbiamo sostenuto Ricci anche quando c’è stata la notizia sopravvenuta dell’avviso di garanzia, l’abbiamo valutata con grande serenità, con grande linearità e lealtà. Abbiamo assunto una corresponsabilità in questo progetto, ci sentiamo pienamente partecipi e siamo convinti di poter fare un buon risultato”. Per Conte “quel che conta sono i progetti per i cittadini. Qui c’è tanto da fare, abbiamo 150mila marchigiani che hanno rinunciato alle cure. Pensate: i soldi che abbiamo portato del Pnrr, un capitolo così importante com quello della sanità, delle prestazioni sanitarie, hanno speso soltanto il 20 per cento. Stanno buttando soldi e ormai siamo in dirittura finale. C’è tanto da fare anche per le infrastrutture viarie e tantissimi altri progetti, nel segno sempre della giustizia sociale. Perché una comunità non può andare avanti se si presta ossequio, omaggio, e si fanno sempre gli interessi dei soliti noti: gruppi imprenditoriali amici, gruppi di potere, banche. Dobbiamo pensare a tutti i cittadini”, ha concluso il leader del M5S.