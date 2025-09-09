 In arrivo una forte ondata di maltempo, rischio di temporali autorigeneranti – askanews.it


Cronaca Primo Piano

In arrivo una forte ondata di maltempo, rischio di temporali autorigeneranti

  iLMeteo.it: “Mercoledì 10 giornata ‘nera” in tutta Italia”
Set 9, 2025
 

Milano, 9 set. (askanews) – Con la fine delle vacanze, tornano i banchi di scuola e, puntuali, arrivano anche le piogge dal sapore autunnale. Siamo infatti alle porte di un peggioramento meteo piuttosto intenso che caratterizzerà gran parte della settimana.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il tempo sta per peggiorare drasticamente. Scordiamoci pertanto le belle giornate soleggiate di questo primo weekend di settembre appena trascorso e tiriamo fuori gli ombrelli.

L’Italia si prepara a fare i conti con un’intensa ondata di maltempo che, a partire da martedì 9, porterà piogge e temporali su buona parte della penisola. Già dal mattino, sono previsti rovesci e temporali sparsi su buona parte del Nord, in Sardegna e in Toscana. In serata e nottata il maltempo si accentuerà ulteriormente.

Ma la fase clou di questa ondata di maltempo si avrà mercoledì 10 e sarà davvero una giornata “nera”. La perturbazione abbraccerà praticamente tutta l’Italia, portando temporali diffusi su gran parte delle regioni settentrionali e centrali, con un’attenzione particolare per quelle tirreniche come Lazio e Toscana, che potrebbero essere colpite da fenomeni anche di forte intensità.

A proposito di Lazio e Toscana, la lente d’ingrandimento è puntata proprio su queste due regioni, perché secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, sarà davvero elevato il rischio di temporali autorigeneranti. Questi fenomeni, caratterizzati dalla stazionarietà e dalla capacità di scaricare ingenti quantità di pioggia in un breve lasso di tempo sulla stessa zona, potrebbero causare nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità, mettendo a dura prova le aree urbane. Massima attenzione.

 

