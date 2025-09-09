 Conte: il governo chiarisca sui soldati israeliani in vacanza in Italia – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Oltre 20mila cimeli di Super Mario, il fan giapponese da record

9 Settembre 2025
Estero Videonews

Marsiglia tappezzata di manifesti della protesta “Blocchiamo tutto”

9 Settembre 2025
Politica Videonews

Manovra, Tajani: aiuti per il ceto medio con il taglio dell’Irpef

9 Settembre 2025
Estero Videonews

Tajani: drone contro Flotilla? Aspettiamo indagini della Tunisia

9 Settembre 2025
Estero Videonews

Auto, Merz: “Dall’Ue serve più flessibilità su transizione elettrica”

9 Settembre 2025
Estero Videonews

Francia, Bayrou arriva all’Eliseo per presentare le dimissioni

9 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Tempo, arte, democrazia e terapia genica: la mappa del Balzan 2025

9 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Nel segno delle Olimpiadi: BAM presenta il programma Fair Play

9 Settembre 2025
Estero Videonews

Gasparri su Sumud Flotilla: l’aiuto non si improvvisa

9 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Caffo (Telefono Azzurro): l’AI una sfida, va governata per bambini

9 Settembre 2025
Politica Primo Piano

Conte: il governo chiarisca sui soldati israeliani in vacanza in Italia

“È importante sapere se c’è stato un accordo, canali diplomatici. Sarebbe inopportuno”
Set 9, 2025

Roma, 9 set. (askanews) – “Noi abbiamo chiesto dei chiarimenti al Governo che devono essere assolutamente forniti in trasparenza”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Benedetto del Tronto, commentando la notizia dei soldati israeliani in vacanza nelle Marche.

A giudizio dell’ex presidente del Consiglio “la cosa più importante è sapere se c’è stato un accordo, canali diplomatici, se sono state attivate le vie governative, di contatto fra governi, per ospitare questi soldati, che sarebbe del tutto inopportuno. Quindi bisogna vedere a che titolo sono venuti, privatamente, senza voler perseguitare nessuno, singoli cittadini stranieri. Ma ecco, è importante il ruolo del nostro governo giocato in questa partita”, ha concluso Conte.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Esplosioni a Doha, ucciso in un attacco israeliano il capo negoziatore di Hamas

Set 9, 2025
Esteri Primo Piano

Hamas rivendica l’attentato al bus a Gerusalemme di ieri

Set 9, 2025
Politica Primo Piano

Caso Almasri, indagata la capo gabinetto del min. della Giustizia Bartolozzi

Set 9, 2025