Conte: il governo chiarisca sui soldati israeliani in vacanza in Italia

Roma, 9 set. (askanews) – “Noi abbiamo chiesto dei chiarimenti al Governo che devono essere assolutamente forniti in trasparenza”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Benedetto del Tronto, commentando la notizia dei soldati israeliani in vacanza nelle Marche.A giudizio dell’ex presidente del Consiglio “la cosa più importante è sapere se c’è stato un accordo, canali diplomatici, se sono state attivate le vie governative, di contatto fra governi, per ospitare questi soldati, che sarebbe del tutto inopportuno. Quindi bisogna vedere a che titolo sono venuti, privatamente, senza voler perseguitare nessuno, singoli cittadini stranieri. Ma ecco, è importante il ruolo del nostro governo giocato in questa partita”, ha concluso Conte.