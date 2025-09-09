 Autonomia e Regionali, domani vertice da Meloni a Palazzo Chigi – askanews.it


Politica

Autonomia e Regionali, domani vertice da Meloni a Palazzo Chigi

I leader dalla Premier con Calderoli alle 15,30
Set 9, 2025

Roma, 9 set. (askanews) – Autonomia e (probabilmente) regionali. Sono questi i temi al centro del vertice di governo che dovrebbe tenersi domani pomeriggio alle 15.30 a Palazzo Chigi. Con la premier Giorgia Meloni sono attesi i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro Roberto Calderoli. Con il titolare degli Affari regionali sarà affrontato il tema dell’Autonomia.

Sul tavolo, però, ci sarà quasi sicuramente anche la questione delle Regionali, con i nodi delle candidature ancora da sciogliere, a partire dal Veneto. Non è detto, però, che si arrivi a una soluzione già domani.

“C’è un incontro ma non so se parleremo di Regionali. Dovremmo vederci su altre questioni, credo che dovremmo parlare di autonomia con il ministro Calderoli”, aveva detto questa mattina Tajani.

