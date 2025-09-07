Regionali, Schlein: coalizione unita e anche allargata ovunque

Roma, 7 set. (askanews) – “Non so da quanto tempo il centrosinistra non si presentasse con la stessa coalizione in tutte le regioni, almeno 20 anni. Non faremo più il favore alla destra di dividerci: Giorgia Meloni si prepari a questa novità”. Lo ha detto al Corriere della sera la segretaria del Pd, Elly Schlein. “E devo aggiungere che siamo già in pista a differenza della destra che sta ancora litigando sui candidati. Al di là della riconferma degli uscenti, non è riuscita a definire le candidature in regioni importanti come Campania, Puglia e Veneto”.“Sono state settimane di lavoro intenso ma ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti”, ha rivendicato la leader dem. “Abbiamo fatto squadra e devo dire che non abbiamo mai litigato sui candidati. Credo che sia un inedito per la storia del nostro campo. E siamo anche riusciti ad allargare le coalizioni dove governavamo già perché si sono aggiunte altre forze che prima stavano all’opposizione. Per esempio, in Toscana, in Puglia, in Campania”. Quanto al presidente pugliese uscente, Michele Emiliano, che ha dato la sua disponibilità a farsi da parte per agevolare la candidatura di Antonio Decaro, ma potrebbe ripensarci dal momento che il suo predecessore Nichi Vendola ha confermato che sarà in lista con AVS, “Emiliano – ha ribadito Schlein nell’intervista al quotidiano milanese – qualche giorno fa mi ha dato la disponibilità a non candidarsi e lo ringrazio perché con la generosità e lo spirito di squadra ci aiuterà a costruire una pagina di futuro in Puglia e a fare spazio a una nuova classe dirigente. E sono certa che continuerà a dare il suo contributo sia per la Puglia sia oltre i confini della sua regione”.