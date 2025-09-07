 Regionali, Conte: progetto federato di sviluppo fra Regioni del Sud – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Messa di canonizzazione di Acutis e Frassati, migliaia a San Pietro

7 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Armani, Pennetta e Fognini: era umano, resterà per sempre “elegante”

7 Settembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, massiccio attacco russo: in fiamme palazzo del governo a Kiev

7 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Armani, Fontana: un’eccellenza lombarda e un grande imprenditore

7 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Armani, Lo Verso: straordinario come guardava e sistemava le modelle

7 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

Venezia, Rosi: mi piacerebbe un premio per documentaristi alla Mostra

7 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

Venezia, Porcaroli: premiata con un film per imparare ad accettarsi

7 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

Venezia 82, Leone d’oro a Jim Jarmush, Coppa Volpi a Toni Servillo

7 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Lanterne, fiori bianchi e lacrime: a Milano l’ultimo saluto ad Armani

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Armani, Formigoni: un maestro di stile nella moda e nella vita

6 Settembre 2025
Politica

Regionali, Conte: progetto federato di sviluppo fra Regioni del Sud

“Abituati a divisioni progressisti ma ora scontri quotidiani sono tra forze di maggioranza”
Set 7, 2025

Roma, 7 set. (askanews) – “Confido si possa realizzare un progetto federato di politiche regionali tra Campania, Calabria e Puglia, con aggiunta della Sardegna in modo da fare sistema in tutto il meridione e rilanciare lo sviluppo secondo un approccio organico. Sarà importante creare sinergie tra politiche pubbliche, realtà aziendali e centri di ricerca universitari che in Campania sono di grande eccellenza, creando anche poli tecnologici”. Lo ha detto il poresidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal Mattino di Naspoli all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico, alla presidenza della Regione Campania in rappresentanza del centrosinistra.

Quanto al quadro politico complessivo che emerge in vista delle consultazioni elettorali nelle diverse regioni, “si è sempre abituati – ha osservato l’ex premier – a contestare divisioni in area progressista, ma in realtà il centrodestra sta dimostrando dopo tre anni di governo che ha prodotto un peggioramento delle condizioni per famiglie e imprese, adesso i nodi stanno venendo al pettine e gli scontri fra forze di maggioranza sono all’ordine del giorno, specie dove hanno difficoltà a convergere su candidati comuni”.

Notizie Correlate

Politica

Regionali, Schlein: coalizione unita e anche allargata ovunque

Set 7, 2025
Politica

Campania, Fico: pronto a mettere in campo tutte le mie energie

Set 6, 2025
Politica

Ue, Schlein: unità europea o saremo schiacciati dalle dittature

Set 6, 2025