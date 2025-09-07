Regionali, Conte: progetto federato di sviluppo fra Regioni del Sud

Roma, 7 set. (askanews) – “Confido si possa realizzare un progetto federato di politiche regionali tra Campania, Calabria e Puglia, con aggiunta della Sardegna in modo da fare sistema in tutto il meridione e rilanciare lo sviluppo secondo un approccio organico. Sarà importante creare sinergie tra politiche pubbliche, realtà aziendali e centri di ricerca universitari che in Campania sono di grande eccellenza, creando anche poli tecnologici”. Lo ha detto il poresidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal Mattino di Naspoli all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico, alla presidenza della Regione Campania in rappresentanza del centrosinistra.Quanto al quadro politico complessivo che emerge in vista delle consultazioni elettorali nelle diverse regioni, “si è sempre abituati – ha osservato l’ex premier – a contestare divisioni in area progressista, ma in realtà il centrodestra sta dimostrando dopo tre anni di governo che ha prodotto un peggioramento delle condizioni per famiglie e imprese, adesso i nodi stanno venendo al pettine e gli scontri fra forze di maggioranza sono all’ordine del giorno, specie dove hanno difficoltà a convergere su candidati comuni”.