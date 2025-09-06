 Venezia 82, Standing ovation e lungo applauso per Giorgio Armani – askanews.it


Primo Piano Spettacolo

Venezia 82, Standing ovation e lungo applauso per Giorgio Armani

  Premio alla regista di Calle Malaga: Dolore per il popolo di Gaza
Set 6, 2025
 

Roma, 6 set. (askanews) – Standing ovation e lungo applauso per Giorgio Armani in sala Grande prima dell’assegnazione dei premi Armani Beauty. “Orgoglio italiano nel mondo, maestro di stile e soprattutto persona gentile”.

Il premio, decretato dal pubblico della Mostra, è andato alla commedia Calle Malaga di Maryam Touzani con protagonista Carmen Maura: “Sento dolore come moltissimi di noi non posso dimenticare l’orrore inflitto al popolo di Gaza, al popolo della Palestina. Come madre oggi mi considero fortunata perché posso vedere mio figlio per quanti non è possibile e quanti ancora prima che questo Ci rifiutiamo di perdere la nostra umanità. Sono orgogliosa di far parte di un festival che è luogo di libertà e possono dare voce alla propria posizione, la politica alle volte ci delude ma l’arte è casa di giustizia e libertà”.

 

