Politica

Ue, Conte: Mattarella? L’Europa del riarmo non convince i cittadini

Il presidente pone interrogativi importanti ma ci si interroga sulla direzione presa
Set 6, 2025

Roma, 6 set. (askanews) – “Ho seguito il discorso di Mattarella, il quale si pone degli interrogativi importanti, si chiede anche perché e come mai c’è anche un atteggiamento molto critico nei confronti dell’Europa”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a Catanzaro, nel corso del suo giro elettorale in Calabria.

“Beh, attenzione: l’Europa… è ovvio – ha osservato l’ex premier – che se come la nostra Meloni anche tutta l’Europa decide di investire sempre più miliardi, in quantità veramente incredibile, sulle armi e taglia sanità, welfare, spesa sociale, investimenti, quelli che servono ai cittadini, sull’istruzione, la scuola, gli asili nido, è chiaro che i cittadini diventano critici. È chiaro che i cittadini si interrogano su quale sia la direzione dell’Europa e legittimamente – ha aggiunto Conte – ritengono che sia una direzione sbagliata”.

