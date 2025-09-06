 Regionali, Schlein: noi siamo uniti ovunque, la destra litiga – askanews.it


Politica Primo Piano

Regionali, Schlein: noi siamo uniti ovunque, la destra litiga

“La coalizione progressista non farà il favore di dividersi”
Set 6, 2025

Milano, 6 set. (askanews) – “Con la candidatura di Antonio Decaro in Puglia possiamo dire che la coalizione progressista è finalmente in campo unita e compatta in tutte le Regioni che vanno al voto. La destra si deve abituare ad una coalizione progressista che è unita, che non farà il favore di dividersi ancora e che è in pista con tutti i suoi candidati”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando al controforum di Sbilanciamoci organizzato a Cernobbio, in concomitanza con il Forum TEHA.

“In queste settimane di lavoro mi ha colpita che non abbiamo litigato su nessuno dei candidati e invece abbiamo le forze di maggioranza che governano il Paese che stanno ancora litigando sui candidati. Infatti – ha sottolineato Schlein – ancora non sappiamo chi saranno gli sfidanti in Veneto, in Campania e in Puglia”.

