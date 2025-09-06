Meloni: perché al Quirinale giurai con un tailleur Armani

Milano, 6 set. (askanews) – Giorgio Armani ha mostrato al mondo che l’Italia può essere grande senza rinunciare alla sua identità. È stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona”. Inizia così l’omaggio, dalle pagine del Corriere della Sera, che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto per lo stilista Giorgio Armani, scomparso giovedì all’età di 91 anni.“Ci ha insegnato – scrive Meloni – che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire ‘no’ richiede più coraggio che dire ‘sì’. E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero”. La premier nel definire Armani “un grande italiano”, nel suo messaggio ricorda come “l’essenza del made in Italy sia un connubio di talento, cura del dettaglio, attenzione per i propri collaboratori”. E poi, in una riflessione più personale, racconta i momenti della sua vita “vestiti” dal genio creativo dello stilista: “Le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita – scrive – Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy. Ed è una scelta che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c’erano molti messaggi: difesa del Made in Italy, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza”. “La nostra Nazione – promette – non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza”.