 Campania, Fico: pronto a mettere in campo tutte le mie energie – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Lanterne, fiori bianchi e lacrime: a Milano l’ultimo saluto ad Armani

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Armani, Formigoni: un maestro di stile nella moda e nella vita

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Fuksas: Armani non sbagliava mai, aveva un occhio perfetto per tutto

6 Settembre 2025
Estero Videonews

A Londra migliaia in piazza per Gaza e i palestinesi

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

A Milano l’omaggio dei cittadini ad Armani: qui per “Re Giorgio”

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Armani, Malagò: fu anticipatore in sport, gli siamo eternamente grati

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Mostra del Cinema, Fai Cisl “Il nome di Hope” contro caporalato

6 Settembre 2025
Estero Videonews

La smart home di Samsung, la parola d’ordine è interazione

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Leoncavallo, Salvatores: importante partecipare al corteo, io ci sarò

6 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Armani, Salvatores: è andato via un pezzo di bellezza della vita

6 Settembre 2025
Politica

Campania, Fico: pronto a mettere in campo tutte le mie energie

“Orgoglioso del mio percorso, da attivista e nelle istituzioni”
Set 6, 2025

Roma, 6 set. (askanews) – “Fare politica significa prendersi cura del proprio territorio. L’ho fatto prima da attivista, poi all’interno delle istituzioni. L’ho fatto lavorando nel concreto sui temi, facendo battaglie importanti. Sui beni comuni, sulla sanità pubblica, sull’ambiente, la lotta alle diseguaglianze, la sostenibilità. Un percorso di cui vado orgoglioso e che voglio portare avanti nella mia regione. In Campania”. Lo ha scritto sui suoi canali social l’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato ormai anche ufficializzato del centrosinistra alla presidenza della Campania.

“Sono figlio di una terra straordinaria, che mi ha insegnato e dato molto. Una terra – ha proseguito l’esponente del M5S – dove esistono eccellenze in tanti campi, dalla cultura al mondo dell’impresa, e dove però ci sono ancora problematiche che ne ostacolano la crescita e che non permettono di liberare tutte le energie positive che potrebbero contribuire al bene comune. Sono convinto che questa regione, che amo profondamente, possa esprimere un nuovo protagonismo civico grazie all’entusiasmo dei suoi giovani, alle competenze dei suoi professionisti, ai talenti, alla partecipazione di tanti, tra cittadini, realtà sociali, imprese, che vogliano dare il loro contributo. Ed è per questo che sono pronto a mettere in campo tutte le mie energie. Domani sarò con il presidente Conte a Napoli, perché c’è un futuro da costruire per la Campania e possiamo costruirlo tutti insieme”, ha concluso Fico.

Notizie Correlate

Politica

Ue, Schlein: unità europea o saremo schiacciati dalle dittature

Set 6, 2025
Politica Primo Piano

Regionali, Schlein: noi siamo uniti ovunque, la destra litiga

Set 6, 2025
Politica

Regionali, Schlein: noi uniti ovunque, destra ancora litiga

Set 6, 2025