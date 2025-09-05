 Tv, arriva la terza stagione di ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ – askanews.it


Spettacolo

Tv, arriva la terza stagione di ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’

Dall8 settembre su Sky torna il guerriero solitario Norman Reedus
Set 5, 2025

Roma, 5 set. (askanews) – La terza stagione di “The Walking Dead: Daryl Dixon” fa il suo debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lunedì 8 settembre. Prosegue, quindi, con due nuovi episodi a settimana, la storia del guerriero solitario più amato dell’apocalisse. Daryl, interpretato dal carismatico Norman Reedus, nei nuovi episodi continua il suo viaggio insieme a Carol (Melissa McBride) verso casa e verso le persone che amano. Ogni tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” è prodotta dai produttori esecutivi Gimple, Zabel, Reedus, McBride, Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival e Steve Squillante. E come annunciato nei mesi scorsi, durante il San Diego Comic-Con, la serie è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese sono in corso in Spagna.

Tutte le stagioni di “The Walking Dead”, la saga televisiva post-apocalittica che ha ridefinito il genere, esplorando temi come la sopravvivenza, i legami umani e la resilienza in un mondo sconvolto da un’epidemia zombie, sono disponibile su Sky e NOW insieme alle prime due stagioni di “The Walking Dead: Daryl Dixon” e agli altri spin-off della serie, “The Walking Dead: Dead City” e “The Walking Dead: The Ones Who Live”.

