Veneto, Tosi: scelta finale sarà di Meloni dopo vertice centrodestra

Roma, 3 set. (askanews) – “Fermo restando che la decisione finale la prenderanno i tre leader della coalizione in un vertice sulle candidature per le prossime elezioni regionali, per la legge dei numeri la decisione finale sul nome di chi dovrà essere il candidato presidente in Veneto spetta solo a Giorgia Meloni”. Lo afferma ad Affaritaliani Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaco di Verona con un lontano passato nella Liga Veneta e nel Carroccio. “Fratelli d’Italia, va ricordato, ha ottenuto il miglior risultato elettorale in Italia proprio in Veneto, sia alle elezioni politiche sia a quelle europee. Alle ultime, le Europee, FdI è arrivata al 37,5% con la Lega al 13% e noi al 9. Se il partito della premier pretendesse la guida della regione Veneto nessuno potrebbe opporsi. Oggi il Veneto è la roccaforte di FdI. Ricordo ancora che alle Europee del 20019 la Lega ha preso il 50% dei voti e cinque anni dopo, sempre alle Europee, Fratelli d’Italia è arrivata al 37,5%. C’è stato un vero e proprio travaso di voti dalla Lega a FdI”, sottolinea Tosi.“Per tutti questi motivi sarà proprio Meloni a dire l’ultima parola sul Veneto. I leader della coalizione troveranno la quadra su tutte le regioni che vanno al voto tenendo, però, presente che Fratelli d’Italia è il primo partito del Centrodestra, noi di Forza Italia il secondo e la Lega il terzo. E se c’è qualcuno a credito, visti i numeri, è proprio il partito della presidente del Consiglio che guida solamente il Lazio, le Marche e l’Abruzzo. A credito è FdI, non altri”, conclude l’eurodeputato di Forza Italia Tosi.