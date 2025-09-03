 Ponte Stretto, Tridico (M5s):destra prende in giro italiani – askanews.it


Politica

Ponte Stretto, Tridico (M5s):destra prende in giro italiani

La sua sostenibilità finanziaria ora è carta straccia
Set 3, 2025
Roma, 3 set. (askanews) – “a destra prende in giro gli italiani. La sostenibilità finanziaria del Ponte sullo Stretto è carta straccia tanto più che – come noi stessi avevamo denunciato in tempi non sospetti – il suo finanziamento non può essere classificato come spesa militare con l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo del 5% del Pil. Gli Stati Uniti e la Nato non si sono fatti fregare da Salvini e soci e hanno bocciato questa ipotesi, dimostrando la poca serietà di questo governo. Il Ponte sullo Stretto non è una priorità dell’Italia, tanto meno dei calabresi e dei siciliani” . Lo dichiara il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Pasquale Tridico, candidato Presidente della Regione Calabria per il fronte progressista.

“In Calabria -dice Tridico- la popolazione soffre di infrastrutture idriche vetuste, ferrovie lumaca, strade colabrodo e ospedali da terzo mondo. La Calabria è la regione più povera d’Europa e ha bisogno adesso che la politica si occupi dei bisogni primari dei suoi cittadini e non di una Cattedrale nel deserto che drena risorse condannando al sottosviluppo tutto ciò che c’è intorno. Il governo dica adesso come intende finanziare il Ponte sullo Stretto e ammetta che non si può fare, rinunciando a quest’opera prima che sia troppo tardi”.

