Liguria, Pd: Regione retrocede nei livelli essenziali di cura

Genova, 3 set. (askanews) – “Solo 13 Regioni italiane su 21 hanno raggiunto gli standard essenziali di cura nel 2023 e tra queste non c’è la Liguria. I dati forniti dalla Fondazione Gimbe sulla Liguria confermano quello che diciamo da anni: il sistema sanitario ligure con questa destra al governo della Regione è solo peggiorato”. Lo affermano in una nota il segretario ligure del Pd Davide Natale e la responsabile sanità del Pd della Liguria Katia Piccardo. “Il dato – aggiungono Natale e Piccardo – è preoccupante, il peggioramento delle performance dimostra che siamo di fronte a politiche sanitarie sbagliate e controproducenti, servono maggiori risorse. La bocciatura della proposta di legge presentata dalla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein che avrebbe immesso nel sistema 4 miliardi di euro per rilanciare la sanità pubblica, mostra, ancora una volta, la mancanza di attenzione ai reali problemi dei cittadini da parte di questa destra al governo nazionale e regionale. Alla luce di questi dati serve un’inversione di tendenza netta che purtroppo non vediamo nelle scelte messe in campo da Bucci che sono in perfetta continuità con quelle del governo Toti. Un fallimento che continua ma che i liguri non meritano”.