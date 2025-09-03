 Liguria, Pd: Regione retrocede nei livelli essenziali di cura – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

“Duse”, a Venezia il sogno della diva tra Grande Guerra e fascismo

3 Settembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, Putin: “Mi sembra ci sia una certa luce in fondo al tunnel”

3 Settembre 2025
Estero Videonews

La presidente messicana a Trump: io spaventata? Non è vero

3 Settembre 2025
Estero Videonews

In centinaia in piazza a Gerusalemme: basta guerra a Gaza

3 Settembre 2025
Estero Videonews

Legale di Bolsonaro: assoluzione è imperativa, no a nuovo Caso Dreyfus

3 Settembre 2025
Politica Videonews

Toscana al voto, Giani: bella convergenza da M5s fino a Renzi

3 Settembre 2025
Cronaca Videonews

The Human Safety Net, 100 ritratti di rifugiati in piazza San Marco

3 Settembre 2025
Estero Videonews

Zelensky: spero di discutere con Trump di nuove sanzioni a Russia

3 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

“The voice of Hind Rajab”, la regista: è Gaza che chiede aiuto

3 Settembre 2025
Politica Videonews

Scotto (Pd) si imbarca con Global Sudmud Flotilla: giustizia per Gaza

3 Settembre 2025
Cronaca

Liguria, Pd: Regione retrocede nei livelli essenziali di cura

Natale e Piccardo: dati Fondazione Gimbe confermano fallimento
Set 3, 2025
Genova, 3 set. (askanews) – “Solo 13 Regioni italiane su 21 hanno raggiunto gli standard essenziali di cura nel 2023 e tra queste non c’è la Liguria. I dati forniti dalla Fondazione Gimbe sulla Liguria confermano quello che diciamo da anni: il sistema sanitario ligure con questa destra al governo della Regione è solo peggiorato”. Lo affermano in una nota il segretario ligure del Pd Davide Natale e la responsabile sanità del Pd della Liguria Katia Piccardo.

“Il dato – aggiungono Natale e Piccardo – è preoccupante, il peggioramento delle performance dimostra che siamo di fronte a politiche sanitarie sbagliate e controproducenti, servono maggiori risorse. La bocciatura della proposta di legge presentata dalla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein che avrebbe immesso nel sistema 4 miliardi di euro per rilanciare la sanità pubblica, mostra, ancora una volta, la mancanza di attenzione ai reali problemi dei cittadini da parte di questa destra al governo nazionale e regionale. Alla luce di questi dati serve un’inversione di tendenza netta che purtroppo non vediamo nelle scelte messe in campo da Bucci che sono in perfetta continuità con quelle del governo Toti. Un fallimento che continua ma che i liguri non meritano”.

Notizie Correlate

Agrifood Cronaca

Agroalimentare, Demeter Italia lancia “Futuro Bio” per scelte consapevoli

Set 3, 2025
Agrifood Cronaca

Ue-Mercosur, Federvini: sì a nuovi mercati ma con protezioni adeguate

Set 3, 2025
Cronaca Videonews

The Human Safety Net, 100 ritratti di rifugiati in piazza San Marco

Set 3, 2025