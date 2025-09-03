 Anticipi e posticipi di serie A, Lazio-Roma alle 12.30 – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

“Duse”, a Venezia il sogno della diva tra Grande Guerra e fascismo

3 Settembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, Putin: “Mi sembra ci sia una certa luce in fondo al tunnel”

3 Settembre 2025
Estero Videonews

La presidente messicana a Trump: io spaventata? Non è vero

3 Settembre 2025
Estero Videonews

In centinaia in piazza a Gerusalemme: basta guerra a Gaza

3 Settembre 2025
Estero Videonews

Legale di Bolsonaro: assoluzione è imperativa, no a nuovo Caso Dreyfus

3 Settembre 2025
Politica Videonews

Toscana al voto, Giani: bella convergenza da M5s fino a Renzi

3 Settembre 2025
Cronaca Videonews

The Human Safety Net, 100 ritratti di rifugiati in piazza San Marco

3 Settembre 2025
Estero Videonews

Zelensky: spero di discutere con Trump di nuove sanzioni a Russia

3 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

“The voice of Hind Rajab”, la regista: è Gaza che chiede aiuto

3 Settembre 2025
Politica Videonews

Scotto (Pd) si imbarca con Global Sudmud Flotilla: giustizia per Gaza

3 Settembre 2025
Sport

Anticipi e posticipi di serie A, Lazio-Roma alle 12.30

Dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato
Set 3, 2025

Roma, 3 set. (askanews) – La Lega calcio ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi della serie A dalla quarta giornata fino alla dodicesima (22-24 novembre). Il derby fra Lazio e Roma si giocherà alle 12.30 di domenica 21 settembre. Il Milan scenderà in campo sabato 20 alle 20.45 a Udine e su Sky. Lunedì 22 settembre sempre su Sky i campioni di Italia del Napoli al Maradona contro il Pisa. Di seguito l’elenco di tutte le partite con i rispettivi orari

Quarta giornata: venerdì 19 settembre ore 20.45 Lecce-Cagliari, sabato 20 settembre ore 15 Bologna-Genoa, ore 18 Verona-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa.

Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Cagliari-Inter, domenica 28 settembre ore 12.30 Sassuolo-Udinese, ore 15 Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, ore 18 Lecce-Bologna, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio.

Sesta giornata: venerdì 3 ottobre ore 20.45 Verona-Sassuolo, sabato 4 ottobre ore 15 Lazio-Torino, Parma-Lecce, ore 18 Inter-Cremonese, ore 20.45 Atalanta-Como, domenica 5 ottobre ore 12.30 Udinese-Cagliari, ore 15 Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, ore 18 Napoli-Genoa, ore 20.45 Juventus-Milan.

Settima giornata: sabato 18 ottobre ore 15 Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, ore 18 Torino-Napoli, ore 20.45 Roma-Inter, domenica 19 ottobre ore 12.30 Como-Juventus, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese.

Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20.45 Milan-Pisa, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus.

Nona giornata: martedì 28 ottobre ore 18.30 Lecce-Napoli, ore 20.45 Atalanta-Milan, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese, Roma-Parma, ore 20.45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, giovedì 30 ottobre ore 18.30 Cagliari-Sassuolo, ore 20.45 Pisa-Lazio.

Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20.45 Cremonese-Juventus, domenica 2 novembre ore 12.30 Verona-Inter, ore 15 Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa, ore 18 Parma-Bologna, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari.

Undicesima giornata: venerdì 7 novembre ore 20.45 Pisa-Cremonese, sabato 8 novembre ore 15 Como-Cagliari, Lecce-Verona, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Parma-Milan, domenica 9 novembre ore 12.30 Atalanta-Sassuolo, ore 15 Genoa-Fiorentina, Bologna-Napoli, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.

Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20.45 Napoli-Atalanta, domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma, ore 15 Cremonese-Roma, ore 18 Lazio-Lecce, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como, ore 20.45 Sassuolo-Pisa.

Notizie Correlate

Sport

Pallavolo, Italia- Polonia 3-0: azzurre in semifinale ai mondiali

Set 3, 2025
Mondo Golf Sport

Golf, Da Molinari a Manassero: cinque azzurri all’Irish Open

Set 3, 2025
Sport

Formula1, la livrea Ferrari per il GP Monza: omaggio a Niki Lauda

Set 3, 2025