Politica

Veneto, Zaia: incontro con Salvini non escluso ma non programmato

Al momento non è previsto. Doveroso andare a elezioni regionali con esercizio provvisorio di bilancio
Set 2, 2025

Vicenza, 2 set. (askanews) – “Non escludo che col vicepremier Salvin ci vedremo. Ma che ci siano incontri programmati al momento io non li ho porto in programma”. Lo ha dichiarato il governatore leghista uscente del Veneto Luca Zaia, sulla nuova candidatura del centrodestra alla presidenza della Regione finora mancata. Salvini sarà a Venezia nei prossimi giorni.

Zaia, conversando con i giornalisti ha anche precisato che “sarebbe stato veramente difficoltoso e oggettivamente anche poco corretto approvare il bilancio regionale in piena campagna elettorale”.Oltretutto i tempi, ha precisato , non ci sarebbero stati. “Quindi c’è l’esercizio provvisorio “, ha aggiunto. E “la nuova Amministrazione sarà così poi nelle condizioni di predisporre un bilancio di previsione da approvare entro febbraio, a farla grande”.

