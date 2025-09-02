 Regionali, Schlein a Meloni: progressisti ora sono uniti, abituati – askanews.it


Politica

Regionali, Schlein a Meloni: progressisti ora sono uniti, abituati

“Andiamo a vincere queste elezioni”
Set 2, 2025

Roma, 2 set. (askanews) – “Comincia ad abituarti cara Giorgia Meloni, perché oggi la coalizione progressista è unita, nelle Marche, nelle altre regioni… Comincia ad abituarti”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando ad un comizio nelle Marche. “Con le nostre idee sul futuro, consapevoli che nascono dal passato, che affondano le radici nella Costituzione, noi oggi anche da qui lanciamo questa sfida per vincere queste elezioni”.

