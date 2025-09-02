 Marche, Schlein: con Ricci difesa sanità pubblica da chi taglia – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

In Afghanistan 1.400 morti per sisma, Onu: numero destinato aumentare

2 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

Vicari a Venezia con “Ammazzare stanca”: uno ndranghetista antieroe

2 Settembre 2025
Estero Videonews

Brasile, scatta la fase finale del processo a Jair Bolsonaro

2 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Maltempo tra Verona e Vicenza, 100 interventi dei vigili del fuoco

2 Settembre 2025
Estero Videonews

La logistica sostenibile parla italiano con i droni cargo in Uk

2 Settembre 2025
Estero Videonews

Putin: ogni accordo su Ucraina non deve compromettere sicurezza Russia

2 Settembre 2025
Estero Videonews

Kim a Pechino (in treno blindato), improbabile trilaterale Putin-Xi

2 Settembre 2025
Estero Videonews

A Gaza soccorritori raccolgono il corpo di una ragazza dalle macerie

2 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

Washington con Spike Lee in “Highest 2 Lowest”: io, 70enne analogico

2 Settembre 2025
Estero Videonews

Putin a Fico: apprezziamo la posizione indipendente della Slovacchia

2 Settembre 2025
Politica

Marche, Schlein: con Ricci difesa sanità pubblica da chi taglia

Si può cambiare e investire per liste attesa e cure territoriali
Set 2, 2025

Roma, 2 set. (askanews) – “Con Ricci si può cambiare per non stare con chi taglia la sanità pubblica: sotto il governo Meloni gli italiani rinunciano a curarsi, sono passati da 4,5 a 6 milioni, vuol dire privare i cittadini marchigiani e italiani al diritto alla salute, ecco perchè la prima grande battaglia di Matteo Ricci quando sarà presidente delle Marche sarà la difesa della sanità pubblica universalistica che ti cura a prescindere dal portafoglio e dal territorio”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di una visita all’Ospedale Torrette, oggi nelle Marche insieme al candidato del Pd Matteo Ricci.

Il governo Meloni, attacca Schlein “non ci crede nella sanità diffusa hanno tagliato i fondi Pnrr, rivendicano invece il contrario: è una bugia, Meloni sa che la spesa sanitaria si calcola sul Pil e con questo governo è scesa ai minimi storici”. La segretaria del Pd parla del progetto di “mettere 5 miliardi per abbattere le liste d’attesa” su cui invece il governo non ha finora stanziato risorse, denuncia: “Si può cambiare, investire di più sulla sanità territoriale e dire basta a chi vuole tagliare la sanità e sta favorendo la sanità privata perchè ha qualche membro di governo che possiede cliniche private in un gigantesco conflitto di interessi, noi vogliamo la sanità di Tina Anselmi”.

Notizie Correlate

Politica Veneto

Veneto, Pd: Zaia sequestra democrazia, fissi la data del voto

Set 2, 2025
Politica

Veneto, Zaia: incontro con Salvini non escluso ma non programmato

Set 2, 2025
Politica

Marche, Schlein ad Ancona con Ricci: ogni elezione fa storia a sè

Set 2, 2025