Marche, Schlein: con Ricci difesa sanità pubblica da chi taglia

Roma, 2 set. (askanews) – “Con Ricci si può cambiare per non stare con chi taglia la sanità pubblica: sotto il governo Meloni gli italiani rinunciano a curarsi, sono passati da 4,5 a 6 milioni, vuol dire privare i cittadini marchigiani e italiani al diritto alla salute, ecco perchè la prima grande battaglia di Matteo Ricci quando sarà presidente delle Marche sarà la difesa della sanità pubblica universalistica che ti cura a prescindere dal portafoglio e dal territorio”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di una visita all’Ospedale Torrette, oggi nelle Marche insieme al candidato del Pd Matteo Ricci.Il governo Meloni, attacca Schlein “non ci crede nella sanità diffusa hanno tagliato i fondi Pnrr, rivendicano invece il contrario: è una bugia, Meloni sa che la spesa sanitaria si calcola sul Pil e con questo governo è scesa ai minimi storici”. La segretaria del Pd parla del progetto di “mettere 5 miliardi per abbattere le liste d’attesa” su cui invece il governo non ha finora stanziato risorse, denuncia: “Si può cambiare, investire di più sulla sanità territoriale e dire basta a chi vuole tagliare la sanità e sta favorendo la sanità privata perchè ha qualche membro di governo che possiede cliniche private in un gigantesco conflitto di interessi, noi vogliamo la sanità di Tina Anselmi”.