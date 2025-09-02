Roma, 2 set. (askanews) – “Ogni Regione fa storia a sé e non crediamo nell’estrapolazione nazionale dei risultati regionali”. Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a margine di un’iniziativa elettorale davanti all’ospedale di Torrette ad Ancona per sostenere la corsa alla presidenza del candidato della coalizione di centrosinistra, l’eurodeputato Matteo Ricci risponde sul significato politico della battaglia elettorale nelle Marche.
Marche, Schlein ad Ancona con Ricci: ogni elezione fa storia a sè
La segretaria Pd e il candidato del centrosinistra aprono giornata tour elettorale visitando ospedale Torrette