F1, Calderoli: Gp mantenuto in calendario mondiale è successo Lega

Roma, 2 set. (askanews) – “Il Gran Premio di Formula 1, che si disputerà domenica a Monza, dove sono attesi più di 300mila spettatori, genererà un indotto da 200 milioni di euro secondo le stime del centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza, con 63 milioni spesi per gli alloggi, 58 per lo shopping, 31 per la ristorazione, 29 per i biglietti e 11,6 per i trasporti. Uno straordinario flusso di denaro che ricadrà sul territorio monzese e lombardo, coinvolgendo diversi settori, dal commercio ai servizi al turismo”. Lo dichiara in una nota il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli (Lega).“Ritengo – aggiunge – sia doveroso ricordare che abbiamo la possibilità di continuare ospitare questo grande evento sportivo grazie soprattutto al lavoro costante, quotidiano, della Lega al Governo nazionale e regionale, grazie all’impegno e alla spinta politica nel corso di questi anni del ministro Matteo Salvini, degli altri ministri della Lega, e dei governatori leghisti, prima di Roberto Maroni e poi di Attilio Fontana. Ricordo tra l’altro che appena un anno fa è stato prolungato l’accordo con l’organizzazione del Mondiale di Formula 1 per ospitare il gran premio a Monza fino al 2031, un altro grande risultato ottenuto grazie al lavoro in sinergia delle istituzioni nazionali e locali”. “Dal Governo alla Regione Lombardia fino al territorio tutti hanno lavorato per mantenere Monza nel calendario del Mondiale di F1, facendo squadra con l’Aci e la Sias, per raggiungere questo straordinario risultato. W il GP di Monza!”, conclude Calderoli.