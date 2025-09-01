Calcio, Gattuso: “Israele? Sono uomo di pace, ma ci dobbiamo giocare”

Roma, 1 set. (askanews) – “Italia-Israele non si dovrebbe giocare? È una considerazione del sindaco di Udine, che rispetto. Io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Fa male al cuore vedere civili e bambini che ci lasciano la vita, dopo però noi facciamo un altro mestiere”. Queste le parole del ct della nazionale Rino Gattuso, nella sua prima conferenza stampa dal ritiro di Coverciano in vista degli impegni contro Estonia e Israele validi per la qualificazione al Mondiale 2026. “Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare”, ha aggiunto.