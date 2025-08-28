 Maltempo estremo, temporali e grandine al Centro-Nord – askanews.it


Cronaca Primo Piano

Maltempo estremo, temporali e grandine al Centro-Nord

  L’Italia divisa in due: caldo africano al Sud’
Ago 28, 2025
 

Milano, 28 ago. (askanews) – Il maltempo è arrivato come da previsioni, con l’ex uragano Erin: il ciclone ha percorso più di 13.000 km, prima attraversando l’Atlantico dall’Africa fino ai Caraibi poi, con una svolta ad U, puntando l’Europa verso le Isole Britanniche: adesso porta estremo maltempo sull’Italia.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma l’influenza dell’ex uragano, ormai declassato a ciclone extratropicale, sul tempo di questa fine di agosto. Mai come quest’anno, la fine dell’estate ha visto arrivare una perturbazione dai connotati autunnali: sembrerà proprio di essere ad ottobre con il vento di Scirocco protagonista, l’Italia divisa in due tra il caldo africano del Sud e le piogge monsoniche del Nord.

Nel dettaglio, le prossime ore vedranno l’apice del maltempo al Nord-Ovest e in Toscana con tutti i peggiori fenomeni attesi: si prevedono piogge molto abbondanti tra Piemonte e Lombardia, violenti temporali tra Liguria di Levante e Toscana, venti forti di scirocco lungo le coste tirreniche e in Sardegna, grandinate più probabili sul Mar Ligure e coste adiacenti e sulla Pianura Padana centro-occidentale.

La situazione rimarrà invece calda, afosissima specie in Sardegna, Sicilia, Foggiano, medio Adriatico e Romagna.

Un’Italia da bollino nero, con il maltempo che colpirà forte giovedì 28 agosto. Venerdì avremo lo spostamento del fronte perturbato verso le regioni centrali e il Nord-Est: si prevedono piogge abbondanti ed intense sul Triveneto, temporali forti con grandine verso Toscana, Umbria e Lazio, con qualche fenomeno in arrivo anche tra Campania e medio Adriatico. Sabato i rovesci colpiranno soprattutto il Sud, anche se nella prima parte della mattinata rimarrà una residua instabilità al Centro-Nord. Domenica il tempo tornerà a tratti soleggiato, ma si tratterà di una tregua: il primo giorno di settembre è prevista una nuova perturbazione atlantica ancora con tanta pioggia specie al Nord.

L’estate del 2025 continua a vivere estremi saliscendi meteo: dai 47°C del 22 luglio ai downburst con raffiche a 130 km/h di domenica scorsa in Romagna, solo per citare due episodi.

 

