Esteri

Nuove date per “Profilo Basso” il One Man Show di Federico Basso

Il celebre comico e vincitore di LOL 5 riparte da Milano
Ago 25, 2025

Milano, 25 ago. (askanews) – Federico Basso, celebre comico e vincitore di LOL 5, dopo il successo dello spettacolo teatrale “Profilo Basso”, riporta il suo One Man Show in una nuova tournèe, che partirà il 4 settembre da Milano nella prestigiosa cornice del Castello Sforzesco. Lo spettacolo farà tappa in molte delle principali città italiane, tra cui, Sanremo, Brescia, Genova e Alessandria, toccando le regioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Lo spettacolo, che ha conquistato il pubblico dei teatri italiani, ha totalizzato oltre 10mila presenze in 20 date e svariati sold-out.

Lo show dal titolo evocativo “Profilo Basso” porta in scena l’esperienza di Federico come comico prestato ai social, in un monologo che raccoglie gli anni di attività accumulati sui palchi e nelle trasmissioni più popolari. Presenza scenica, tempi comici, garbo ed ironia fanno di Federico Basso un artista acuto, intelligente e grande osservatore del costume e della società contemporanea, per carpirne le situazioni comiche e le contraddizioni surreali da riportare sul palcoscenico.

Lo spettacolo permetterà al pubblico di vedere, attraverso lo sguardo del comico, la vita di tutti i giorni sotto diverse sfaccettature: un punto di vista del tutto originale che consentirà di cogliere aspetti del quotidiano spesso trascurati. Un’occasione per lasciarsi traportare nel mondo di Federico e fare un giro su una giostra piena di ironia, leggerezza e divertimento. Un viaggio all’insegna del “beato chi sa ridere di sé stesso perché non finirà mai di divertirsi”.

Lo spettacolo è prodotto da Real Comedy, parte del gruppo Realize Networks, la distribuzione è a cura di Duepunti S.r.l.

I biglietti delle singole date sono acquistabili presso le biglietterie dei teatri e tramite il link presente sui canali social di Federico Basso https://linktr.ee/federicobasso

