 Alessandro Cignarale è “Il + Bello d’Italia 2025” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Spagna, tragedia roghi: ancora 14 focolai attivi in tutto il paese

25 Agosto 2025
Estero Videonews

Il secondo attacco israeliano sull’ospedale ripreso in diretta

25 Agosto 2025
Cronaca Meeting Rimini 2025 Videonews

Milano-Cortina, Roda (Fisi): Brignone a Olimpiadi? Bisogna aspettare

25 Agosto 2025
Estero Videonews

I londinesi pazzi per l’annuale Carnevale di Notting Hill

25 Agosto 2025
Estero Videonews

Raid Israele a Gaza: mio figlio di 27 giorni ucciso mentre veniva allattato

25 Agosto 2025
Estero Meeting Rimini 2025 Videonews

M.O, padre Faltas: i cristiani devono rimanere a Gaza

25 Agosto 2025
Estero Meeting Rimini 2025 Videonews

M.O, padre Faltas: da due anni parlano di accordo, invece situazione peggiora

25 Agosto 2025
Cronaca Videonews

Crisi Francia-Usa, convocato l’ambasciatore Kuchner per lettera a Macron

25 Agosto 2025
Politica Videonews

Tajani: “giornalisti devono poter fare il loro lavoro a Gaza”

25 Agosto 2025
Estero Videonews

La Via Lattea sulle rovine di Palmira, il time-lapse

25 Agosto 2025
Spettacolo

Alessandro Cignarale è “Il + Bello d’Italia 2025”

Ad Alassio il 28enne ligure conquista la 47ª edizione del concorso nazionale
Ago 25, 2025

Roma, 25 ago. (askanews) – La piazza centrale di Alassio ha incoronato il nuovo “+ Bello d’Italia”: a vincere la 47ª edizione del concorso è Alessandro Cignarale, 28 anni, originario di Sestri Ponente (Genova). Un volto pulito, un sorriso che conquista e un talento poliedrico: Alessandro è cantante e ballerino, qualità che hanno colpito la giuria e il pubblico, eleggendolo simbolo della bellezza maschile italiana contemporanea.

Dietro al suo trionfo – si legge in una nota – si nasconde anche una storia di rivincita personale. Vittima di bullismo in adolescenza, Alessandro ha trasformato quelle ferite in forza e determinazione, trovando nell’arte e nella bellezza il suo riscatto. “Questa vittoria è la mia risposta a chi non ha creduto in me – racconta emozionato – ed è la prova che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni”.

La finale, condotta da Barbara Morris con la direzione artistica e le coreografie di Fabio Fallabrino, ha avuto come madrina la conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni, che ha accompagnato con eleganza e carisma la serata.

Oltre al titolo principale, sono state assegnate numerose fasce: il + Bello d’Italia per la TV 2025, premiato da Vincenzo Laganà, è andato a Piero Di Biase (Abruzzo), il + Bello d’Italia per il Web 2025, premiato da Grazia Pitorri, Lorenzo Arduini (Piemonte), il + Bello d’Italia per il Cinema 2025, premiato da Alessandra Scardellato, Mirko Astolfi (Veneto), il + Bello d’Italia per lo Sport 2025, premiato da Fabrizio Caccia, a Marco Mosticchio (Puglia), il + Bello d’Italia per la Generazione Z (18-23 anni) 2025, premiato da Raffaella Parisi, Samuele Battaglia (Liguria), Mister Bello d’Italia 2025 (30-35 anni), premiato da Fabiana Parlato, Luca Palumbo (Campania), il + Bello d’Italia per la Moda 2025, premiati da Paola Bonzano, Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli), il Talento + Bello d’Italia 2025 – Premio Speciale Antonio Fasano, premiato da Daniela e Franco Fasano, Matteo Casale (Veneto), e infine l’Uomo Ideale d’Italia 2025, premiato da Brunella Bolloli, Mirko De Santis (Lazio).

“Il + Bello d’Italia”, ricorda l’organizzatore Silvio Fasano, è da sempre una vetrina importante: “In passato questo titolo è stato trampolino di lancio per volti diventati simboli della televisione e del cinema italiano come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Un segno che la bellezza maschile, quando unita a talento e determinazione, può trasformarsi in una vera opportunità professionale”.

Notizie Correlate

Spettacolo

Ravello Festival chiude in bellezza con Royal Philharmonic Orchestra

Ago 25, 2025
Spettacolo Videonews

L’attore premio Oscar Gary Oldman lascia le sue impronte a Hollywood

Ago 23, 2025
Spettacolo Videonews

“Tutta colpa del rock”, al cinema la band di Lillo, Elio e Naska

Ago 22, 2025