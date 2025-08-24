 Da domenica più sole. Poi perturbazione collegata a Erin – askanews.it


Cronaca Primo Piano

Da domenica più sole. Poi perturbazione collegata a Erin

Calo temperature
Ago 24, 2025

Roma, 24 ago. (askanews) – Prosegue la fase dinamica e molto movimentata legata alla burrasca che ha interessato il nostro paese negli ultimi giorni; oltre a nuovi rovesci temporaleschi nel corso di domenica 24 agosto è previsto pure un calo delle temperature su parte dell’Italia. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una diminuzione sensibile dei valori termici specie sulle regioni del Nord con temperature massime non oltre i 23-24°C in città come Torino, Milano, Genova e Venezia. Più caldo invece sul resto dell’Italia, ma senza eccessi, con punte sui 28-29°C grazie anche ad una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali. Nelle prossime ore avremo anche il rischio di rovesci temporaleschi sull’arco alpino, in Emilia Romagna, in Liguria e sulle zone interne di Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; come capita spesso in questa stagione si tratterà dei classici acquazzoni dalla durata di massimo un’ora, quindi non in grado di rovinare l’intera giornata. Poi, dopo un inizio di settimana contraddistinto da una rimonta anticiclonica che garantirà più sole su buona parte dei settori, l’approdo dell’uragano Erin sul Nord Europa (col passare dei giorni si trasformerà in tempesta extra tropicale) influenzerà il tempo anche sul Mediterraneo e sull’Italia. Il suo avvicinamento al continente europeo richiamerà infatti un flusso di aria molto calda e umida (a causa del moto antiorario delle correnti attorno al minimo depressionario) direttamente dalle latitudini subtropicali. Questo afflusso di aria rovente sarà particolarmente marcato al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori dove sono previsti valori oltre i 36-38°C, con punte fino a 40°C in Sicilia e Sardegna. Lo scenario sarà molto diverso al Nord, dove invece inizierà una fase di maltempo intenso. Il contrasto tra l’aria calda in risalita e le correnti più fresche di origine atlantica, infatti, darà origine a condizioni di forte instabilità. Da Mercoledì 27 Agosto si prevede una vera e propria ondata di maltempo, con piogge abbondanti, temporali violenti, grandinate e possibili nubifragi. Sarà una fase delicata, con alto rischio di criticità idrogeologiche, allagamenti e disagi, soprattutto nelle zone più vulnerabili. Non si possono escludere inoltre mareggiate lungo le coste maggiormente esposte, a causa del rinforzo dei venti e del moto ondoso.

