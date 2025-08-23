Calabria, ‘tavolo largo’ centrosinistra ufficializza candidatura Tridico

Roma, 23 ago. (askanews) – Il tavolo dei segretari regionali fra le forze “progressiste”, che si è tenuto questa mattina nella sede del Pd regionale a Lamezia terme, hanno ufficializzato la candidatura dell’europarlamentare M5S Pasquale Tridico alla presidenza della regione Calabria. Nel campo le 12 sigle presenti: Pd, M5S, Avs e altre forze come Italia Viva, Psi, Azione, +Europa, Pri, Federazione riformista, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.Mercoledì scorso, l’ex presidente dell’Inps aveva sciolto la riserva e annunciato la sua disponibilità a candidarsi.