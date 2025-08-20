 Schlein: Schillaci non faccia foglia di fico, si opponga a tagli sanità – askanews.it


Politica

Schlein: Schillaci non faccia foglia di fico, si opponga a tagli sanità

Governo si occupa solo di nominare amici No vax nelle commissioni
Ago 20, 2025

Roma, 20 ago. (askanews) – “Al ministro Schillaci che ha azzerato la commissione che lui stesso aveva nominato, beccandosi pure gli strali di Salvini e degli ambienti antiscientifici, facciamo una domanda semplice: perché non alza la testa anche quando il governo taglia le risorse per la sanità pubblica? Visto che si è ravveduto su quelle nomine indegne, ora inizi coi fatti a difendere il servizio sanitario nazionale chiedendo i fondi necessari a farlo funzionare e non accetti di fare la foglia di fico di un governo che non crede né alla sanità pubblica, né pare troppo convinto sulla scienza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ricordando “assunzioni di medici e infermieri ancora bloccate, liste di attesa che si allungano sempre di più e il rapporto tra spesa sanitaria e PIL ai minimi storici degli ultimi 15 anni. Questo governo – conclude – si occupa di sanità solo per provare a nominare gli amici no vax nelle commissioni che si occupano di vaccini”.

