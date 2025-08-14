 Ponte Morandi, Meloni: ancora viva la sete di giustizia e di verità – askanews.it


Politica Primo Piano

Ponte Morandi, Meloni: ancora viva la sete di giustizia e di verità

“Catastrofe che rimarrà sempre nella memoria”
Ago 14, 2025

Roma, 14 ago. (askanews) – “Il 14 agosto di sette anni fa, Genova, la Liguria e l’Italia intera sono state sconvolte da una catastrofe che rimarrà per sempre nella memoria del nostro popolo”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell’anniversario della tragedia.

“Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le drammatiche immagini del crollo del Ponte Morandi e conserviamo nel cuore l’angoscia di quei momenti, il senso di smarrimento di fronte ad una tragedia spaventosa, la riconoscenza per l’eroismo dei soccorritori, il dolore per le quarantatré vite spezzate. Allo stesso modo, è ancora vivissima la sete di verità e giustizia, invocata con tenacia dai famigliari delle vittime e sostenuta da tutto il popolo italiano”, sottolinea la premier.

