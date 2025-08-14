 Meteo, la fine della canicola di Caronte è attesa tra il 20 e il 21 agosto – askanews.it


Cronaca Primo Piano

Meteo, la fine della canicola di Caronte è attesa tra il 20 e il 21 agosto

Qualche refolo più fresco potrebbe arrivare già domenica
Ago 14, 2025

Milano, 14 ago. (askanews) – Tra il 20 e il 21 agosto, il caldo dei 40°C di giorno e dei 30°C di notte sarà un lontano ricordo. È la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo il quale si tratta dunque di aspettare metà della prossima settimana, ma qualche refolo più fresco arriverà già domenica. Il Nord Italia già da martedì 19 respirerà, al Centro è probabile che dovremo aspettare mercoledì, mentre al Sud un cambiamento è previsto giovedì 21.

Va detto comunque che il Sud non è stato colpito da Caronte: questo anticiclone infatti ha avuto, ed avrà ancora per qualche giorno, i propri massimi di pressione e di caldo tra la Francia e il Centro-Nord Italia. Proprio sulle regioni del centro tirrenico, in Liguria e a tratti in Pianura Padana si sono registrati gli eccessi più evidenti. Nel dettaglio giovedì 14: al Nord sole e caldo africano; temporali più presenti sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna e zone vicine. Al Sud sole e caldo; temporali su rilievi e zone vicine. Venerdì 15 al Nord sole e caldo intenso; temporali sulle Alpi centro orientali. Al Centro sole e caldo intenso; temporali in montagna. Al Sud: soleggiato, ma con frequenti temporali nel pomeriggio. Sabato 16 al Nord sole e caldo intenso; temporali più presenti sulle Alpi. Al Centro sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna. Al Sud temporali diffusi in Sicilia e su Appennini e zone vicine. La tendenza è per temperature in diminuzione da domenica, perturbazione atlantica da mercoledì 20.

