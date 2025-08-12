 Toscana, elezioni regionali il 12 e 13 ottobre – askanews.it


Politica Toscana

Toscana, elezioni regionali il 12 e 13 ottobre

Governatore Giani ha firmato oggi il decreto
Ago 12, 2025

Roma, 12 ago. (askanews) – Si terranno il prossimo 12 e 13 ottobre le elezioni in Toscana. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi il decreto di indizione delle elezioni regionali.

La tornata elettorale vedrà il governatore uscente correre per un secondo mandato alla guida del centrosinistra, sostenuto dalla coalizione “campo largo” che include Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra.

Sul fronte opposto, il centrodestra appare compatto sul nome di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, indicato come candidato unitario da Fratelli d’Italia e Lega, con il sostegno del leader Matteo Salvini, anche se restano tensioni con Forza Italia sulla composizione delle liste.

“La nostra sarà la regione che vota ‘nel mezzo’, quando avranno già votato Val d’Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre 3 regioni voteranno a novembre inoltrato”, ha detto Giani. “La nostra data forse è la più equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre. Inoltre è una data che consente l’approvazione del bilancio entro il entro 31 dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il funzionamento della Regione”, ha concluso Giani.

