 Il Vesuvio brucia ancora – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Emergency, sono sbarcati a Savona 146 migranti

11 Agosto 2025
Estero Videonews

Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia a Sindirgi

11 Agosto 2025
Estero Videonews

Brucia il nord-ovest della Spagna, incendi alimentati da caldo e vento

11 Agosto 2025
Estero Videonews

Migliaia di persone celebrano Indipendenza dell’Indonesia a Bogor

11 Agosto 2025
Estero Videonews

I funerali dei giornalisti uccisi nell’attacco israeliano a Gaza

11 Agosto 2025
Estero Videonews

M.O., raid di Israele uccide cinque giornalisti di Al Jazeera

11 Agosto 2025
Cronaca Videonews

L’incendio a bordo nave-traghetto Rubattino, tra Palermo e Napoli

11 Agosto 2025
Cronaca Videonews

‘Ndrangheta, arrestato Federico Starnone, alias “Fedi”, in Colombia

11 Agosto 2025
Cronaca Videonews

Open Arms: il veliero Astral soccorre 51 persone partite dalla Tunisia

11 Agosto 2025
Estero Videonews

M.O., Netanyahu: vogliamo liberare Gaza, non occuparla

11 Agosto 2025
Cronaca Primo Piano

Il Vesuvio brucia ancora

Impegnati 80 Vigili del fuoco e 4 canadair
Ago 11, 2025

Roma, 11 ago. (askanews) – Proseguono da più di 48 ore le operazioni di spegnimento dell’incendio che sta interessando il Parco nazionale del Vesuvio. Imponente il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale, in questo momento sono 80 i vigili del fuoco impegnati, con rinforzi giunti da Emilia Romagna, Toscana e Marche e dai comandi di Salerno e Caserta. Dalle prime luci dell’alba stanno operando anche 4 velivoli Canadair CL-415 dei vigili del fuoco. Questa notte le squadre a terra hanno operato per contrastare le fiamme sul versante Sud del Vesuvio, nei territori di Terzigno, Boscotrecase e Trecase.

Notizie Correlate

Cronaca Lazio

Roma, fermato truffatore ‘tre campanelle’ davanti Fontana di Trevi

Ago 11, 2025
Esteri Primo Piano

Il vertice Trump-Putin potrebbe tenersi in un resort a Girdwood

Ago 11, 2025
Cronaca Videonews

Emergency, sono sbarcati a Savona 146 migranti

Ago 11, 2025