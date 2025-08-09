 Vacanze, questo è un week-end da “bollino nero” – askanews.it


Cronaca Primo Piano

Vacanze, questo è un week-end da “bollino nero”

Alcuni chilometri di code su varie autostrade
Ago 9, 2025

Roma, 9 ago. (askanews) – Il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità Viabilità Italia riunito oggi continua il monitoraggio del traffico anche in questo fine settimana nel quale si prevede una particolare intensificazione del traffico da “bollino nero”, per la mattinata odierna. Al momento, come da previsione, il traffico è a tratti intenso sia in viabilità ordinaria che autostradale, per il raggiungimento delle località di villeggiatura.

In particolare: – sull’A23 Palmanova-Tarvisio si registrano 3 km di code alla barriera di Ugovizza sia in entrata che in uscita dal territorio nazionale; – sull’A22 Modena-Brennero code per traffico intenso tra Carpi e Modena in direzione sud; tra Bolzano sud ed Affi e tra Verona nord e Trento nord in direzione nord; si registra inoltre un incidente avvenuto poco prima delle ore 11 tra Pegognaga e Mantova, in direzione nord, che sta generando code di 2 km. – sull’A12 Genova Rosignano code di 6 km per incidente tra Recco e Genova est direzione nord; – in A/15 traffico a tratti intenso tra Aulla e l’allacciamento A/12 in direzione La Spezia; – in A/4, in direzione est, sono presenti code a tratti da Brescia a Peschiera; da Vicenza est a Padova est; tra Padova ovest e Dolo e alla barriera di Trieste Lisert sono presenti 4 km di coda in uscita dall’Italia e 2 km in entrata; – in A/10 code a tratti per traffico intenso tra l’allacciamento dell’A/26 e Savona in direzione Ventimiglia; – in A/14 code a tratti tra Borgo Panigale e Imola direzione sud; tra Cesena e Rimini; tra Loreto e Vasto Nord; – in A/1 traffico intenso in direzione sud tra Lodi e Terre di Canossa; tra Parma e Modena; tra Firenze Sud e Incisa; tra Orvieto e Attigliano; tra Magliano e Roma Nord; tra allacciamento A/24 e Colleferro; – il traffico è superiore alla media in direzione sud sull’A/2 del Mediterraneo.

Inoltre, si registra un’ora di attesa sia al Traforo del Monte Bianco in uscita dall’Italia, sia agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia.

