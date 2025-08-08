In Italia fa molto caldo, l’afa durerà fino a Ferragosto

Roma, 8 ago. (askanews) – Dal 2000 in poi l’espansione verso l’Europa dell’anticiclone nordafricano è diventata sempre più frequente, sia in Estate sia nelle altre stagioni. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che la presenza ripetuta del ‘Cammello’, come viene definito in gergo meteorologico l’anticiclone africano, è una ‘roba’ da Millennials. Fino alla fine dello scorso secolo era, infatti, comune sentir parlare di Anticiclone delle Azzorre, di Ciclone d’Islanda e di poco altro: adesso, dobbiamo confrontarci con masse d’aria che a volte provengono addirittura dalla Mauritania o dal Mali, ancora più a sud del Sahara.E purtroppo queste masse d’aria, ‘spinte’ dai Cambiamenti Climatici verso l’Italia, risultano ‘infernali’ con un caldo cocente: ecco che dall’inferno dantesco spunta di nuovo ‘Caronte’, il traghettatore delle anime della Divina Commedia. Nelle prossime ore vivremo il primo vero sussulto di Caronte: sono attese massime di 38°C a Firenze e Terni, 36°C a Roma e 35°C a Napoli. Questo sarà solo l’inizio. Sabato 9 agosto le massime saliranno fino a 39°C nella piana Firenze-Prato-Pistoia, a Terni oscilleremo ancora intorno ai 38°C, Arezzo, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo toccheranno i 37°C con tantissima umidità. Un primo picco sarà raggiunto per San Lorenzo e le Stelle Cadenti saranno infuocate in tutti i sensi; i piccoli frammenti di roccia o di ghiaccio, entrando nell’atmosfera terrestre a grande velocità, si incendieranno a causa dell’attrito con l’aria; e anche noi, spettatori romantici in spiaggia, in montagna o in città, saremo già ‘infuocati’ dal caldo anomalo della giornata.Si prevedono, infatti, valori estremi quali 40°C a Firenze, 39°C a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni! Bologna toccherà i 38°C insieme a Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona. La canicola attesa in Pianura Padana sarà eccezionale: qui, oltre alle temperature molto elevate, avremo un elevato tasso di umidità a causa delle recenti piogge. In pratica, i 39°C previsti tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, insieme ad un’umidità da zanzare tropicali, causeranno un’afa opprimente e/o asfissiante con temperature percepite ben oltre i 40°C e un Heat Stress Index a livello di pericolo: significa, la massima prudenza anche al Nord Italia, sembreremo tutti degli ‘Indiana Jones al tempio maledetto’, tra una giungla di umidità e il caldo tropicale.Per uscire da questa ‘giungla termica’ dovremo aspettare almeno Ferragosto: nel successivo weekend (16-17 agosto) qualche temporale potrebbe scendere verso l’Italia settentrionale; ma è ancora presto per dirlo, prepariamoci a sudare e a combattere il caldo con i migliori strumenti a nostra disposizione: tanta acqua, ombra e, se in città, chiusi in casa con ventilatore o condizionatore. Meglio scappare al mare, in acqua, o sulle nostre montagne verdi, Caronte prima o poi mollerà la presa. Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento.Sabato 9. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Domenica 10. Al Nord: sole, caldo ed afa. Al Centro: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste. Al Sud: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste. TENDENZA: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.