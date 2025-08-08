 Botulino, il ministero della Salute: “Attivati i protocolli sanitari” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Protesta con moto e clacson a Beirut: “No al disarmo di Hezbollah”

8 Agosto 2025
Estero Videonews

Piano Netanyahu per controllare Gaza, cosa ne pensano gli israeliani?

8 Agosto 2025
Cronaca Videonews

Altri due soccorsi della Nave Emergency: 116 migranti tratti in salvo

8 Agosto 2025
Estero Videonews

Il piano di Netanyahu per occupare Gaza, condanna internazionale

8 Agosto 2025
Estero Videonews

Rimpatrio di massa dei cambogiani, caos al confine con la Thailandia

8 Agosto 2025
Cronaca Videonews

Un morto e 9 ricoverati a Diamante, si teme intossicazione botulino

8 Agosto 2025
Estero Videonews

Ucraina, almeno 3 civili uccisi e 19 feriti in ultimi raid russi

8 Agosto 2025
Estero Videonews

A Shanghai tutti pazzi per negozio di Louis Vuitton a forma di nave

8 Agosto 2025
Estero Videonews

Ucraina, Trump: Putin non deve vedere Zelensky prima di incontrarmi

8 Agosto 2025
Estero Videonews

Mille monaci buddisti pregano per la pace confine Cambogia-Thailandia

8 Agosto 2025
Cronaca Primo Piano

Botulino, il ministero della Salute: “Attivati i protocolli sanitari”

“Il sistema di intervento ha reagito prontamente”
Ago 8, 2025

Roma, 8 ago. (askanews) – “A seguito di due importanti cluster di intossicazione botulinica che si sono verificati nelle ultime settimane in Sardegna e Calabria, il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute ha immediatamente attivato tutti i protocolli sanitari”. Lo riferisce una nota del Ministero.

“Il sistema di intervento ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l’accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita – dichiara Maria Rosaria Campitiello, Capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie – La rapidità dell’intervento è stata possibile grazie alla rete capillare della Scorta strategica Nazionale Antidoti e Farmaci (SNAF) e alla collaborazione sinergica di tutti gli enti coinvolti. Ricordo che gli alimenti a rischio di tossina botulinica sono le conserve casalinghe preparate sottovuoto, in olio o acqua e, raramente, si tratta di prodotti industriali. Ecco perché è importante rispettare le regole previste per la corretta e sicura preparazione e conservazione degli alimenti”.

L’Istituto Superiore di Sanità mantiene un ruolo centrale sia per la conferma diagnostica sui pazienti che per l’analisi degli alimenti sospetti. Il Centro Antiveleni di Pavia, riferimento nazionale per il Ministero della Salute, ha centralizzato tutte le diagnosi in collaborazione con medici d’urgenza, neurologi e rianimatori. Gli antidoti salvavita sono stati prontamente distribuiti grazie alla collaborazione del Deposito CRI Militare di Cagliari; Marina Militare di Taranto; Guardia Costiera di Napoli e Ospedali San Camillo Forlanini.

L’Italia dispone di una rete di stoccaggio distribuita su tutto il territorio nazionale per garantire interventi rapidi. Prefetture, Forze dell’ordine, servizi 118 con elisoccorso e Croce Rossa collaborano costantemente per assicurare la tempestività dei trattamenti. Le indagini sui casi vengono condotte dai servizi per l’igiene degli alimenti delle ASL/ATS locali, supportati dal Sistema di allerta alimentare del Ministero della Salute.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Von der Leyen: Israele riconsideri la sua decisione su Gaza City

Ago 8, 2025
Cronaca Videonews

Altri due soccorsi della Nave Emergency: 116 migranti tratti in salvo

Ago 8, 2025
Economia Primo Piano

Hamas: Israele vuole sacrificare gli ostaggi

Ago 8, 2025