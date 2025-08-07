 West Nile, Iss: salgono a 173 i casi confermati, 11 decessi – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Il più grande incendio estivo in Francia devasta 17.000 ettari

7 Agosto 2025
Politica Videonews

Regionali, Salvini: punto a fare della Lega primo partito in Calabria

7 Agosto 2025
Estero Videonews

Il Giappone punta sui pannelli solari ultrasottili e flessibili

7 Agosto 2025
Politica Videonews

Ponte Stretto, Salvini: opera incompiuta? Non intendo lasciare buchi

7 Agosto 2025
Spettacolo Videonews

Il trailer di “Come ti muovi, sbagli”, il nuovo film di Di Gregorio

7 Agosto 2025
Estero Videonews

Putin: nulla in contrario ad incontro con Zelensky

7 Agosto 2025
Scienza e Tecnologia Videonews

Generare elettricità grazie a enormi aquiloni. I test in Irlanda

7 Agosto 2025
Estero Videonews

Voci da Nuova Delhi: i dazi di Trump “irragionevoli e ingiustificati”

7 Agosto 2025
Estero Videonews

Lotta a plastica, blitz Greenpeace a Ginevra: Via i lobbisti petrolio

7 Agosto 2025
Estero Videonews

Camerieri e band musicali umanoidi, ecco il Robot Mall

7 Agosto 2025
Cronaca Primo Piano

West Nile, Iss: salgono a 173 i casi confermati, 11 decessi

“Al momento non emergono particolari segnali di allarme”
Ago 7, 2025

Roma, 7 ago. (askanews) – Salgono a 173 in Italia dall’inizio dell’anno i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (89 nel precedente bollettino) con dieci decessi. Lo afferma il quarto bollettino della sorveglianza dell’Istituto superiore di Sanità pubblicato oggi.

Tra i casi confermati 72 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte, 2 Lombardia, 4 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna, 37 Lazio, 21 Campania, 1 Basilicata, 1 Sardegna), 14 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 85 casi di febbre, 1 caso asintomatico e 1 caso sintomatico. Tra i casi confermati sono stati notificati 11 decessi (1 Piemonte, 4 Lazio, 6 Campania). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate, è pari al 15% (nel 2018 20%, nel 2024 14%).

“La situazione è monitorata con attenzione da tutte le istituzioni competenti, sia a livello centrale che a livello territoriale. Al momento non emergono particolari segnali di allarme”, sottolinea Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di malattie infettive dell’Iss: “Ricordiamo l’importanza delle misure di prevenzione, sia quelle tese a contrastare la proliferazione delle zanzare che quelle mirate a proteggersi dalle punture. Ricordiamo inoltre, soprattutto nel caso di soggetti fragili o anziani di rivolgersi al proprio medico in caso di febbre”.

Notizie Correlate

Cultura Primo Piano

È morto a 94 anni il grande fotografo Gianni Berengo Gardin

Ago 7, 2025
Economia Motori Primo Piano

Dazi, Ue in nervosa attesa dell’attuazione Usa dell’accordo

Ago 7, 2025
Esteri Primo Piano

Von der Leyen sente Zelensky: l’Europa sostiene pienamente l’Ucraina

Ago 7, 2025