Ponte Stretto, Salvini: sarà l’opera a campata unica più lunga al mondo

Roma, 6 ago. (askanews) – “Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo”. Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini durante il Cipess sul Ponte sullo Stretto. Salvini ha anche ringraziato i ministri precedenti che hanno creduto al collegamento tra Calabria e Sicilia, citando Pietro Lunardi. Il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina “non è punto di arrivo ma di partenza, che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante e qualche centinaio di incontri. Un’emozione per l’intera copertura economica garantita”. Nella realizzazione del Ponte sullo Stretto “la sicurezza ed il contrasto alle infiltrazioni è un fronte fondamentale che ci vede schierati h24”. “Contrastare qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà la nostra ragion d’essere” ha aggiunto precisando che “si stanno adottando con il Ministero dell’Interno tutti i protocolli che si sono adottati con Expo e Olimpiadi” per “attenzionare che tutta la filiera sia impermeabile alle infiltrazioni”. “Il ponte sarà una parte della soluzione dei problemi del Sud Italia se verrà ultimata l’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Oggi i treni hanno tempi tra i 120-180 minuti, si scenderà sui 5 minuti. Per le auto il tempo medio tra 70-100 minuti, si ridurrà in 10 minuti. Gli studi parlano di 120mila unità di lavoro diretto e indiretto”.