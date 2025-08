Torna l’anticiclone africano, a San Lorenzo con picchi di 40°C

Milano, 5 ago. (askanews) – Torna il caldo africano ed è finito il periodo relativamente fresco. Lo prevede Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma la fine della fase gradevole iniziata tra il 25 e il 26 luglio: adesso si prevede la rimonta dell’alta pressione sull’Italia con temperature in forte aumento da metà settimana. Nelle prossime ore vivremo ancora qualche momento di instabilità all’estremo Sud con locali rovesci tra Puglia, Basilicata e soprattutto Calabria. In seguito, tutto il Paese sarà avvolto da un campo di alta pressione e il tempo sarà splendido, soleggiato e ancora non particolarmente caldo o afoso.Mercoledì le temperature saliranno in Toscana, dove le massime supereranno di poco i 35°C, mentre Roma si dovrebbe fermare a 34. Questo sarà il punto di inizio di un’escalation termica che porterà un primo picco per San Lorenzo, domenica 10 agosto. Giovedì, infatti, le temperature saliranno già fino a 36-37°C nel foggiano e nelle zone interne dell’Umbria, mentre Modena, Bologna e Ferrara si scalderanno fino a 34-35°C. Inizialmente farà più caldo al Centro che al Sud (Puglia esclusa). Venerdì sarà la prima giornata di caldo africano per tutti: al Nord si prevedono 37°C a Ferrara e Reggio Emilia (con elevato tasso di umidità e quindi condizioni estremamente afose), 36°C sul resto dell’Emilia Romagna e anche a Mantova; al Centro, Terni raggiungerà 38°C, Firenze e Frosinone 36-37°C; anche il Sud toccherà valori da febbre umana con 37°C a Benevento, Foggia, Taranto, Caserta e Caltanissetta. Ma il picco arriverà nel weekend del martirio di San Lorenzo: sulla ‘graticola’ troveremo temperature africane, quasi doppie rispetto a quelle registrate lo scorso weekend di maltempo; ecco i numeri, Terni 40°C, Benevento 39°C, Roma, Firenze, Ferrara, Frosinone e Mantova 38°C. Anche la Capitale vivrà di nuovo la febbre umana con l’anticiclone infernale in arrivo dal Nordafrica: sarà a rischio qualche valore record per il mese di agosto. Al momento i 3 gradini del podio ‘agostano’ restano lontani, almeno per quanto riguarda le rilevazioni storiche di Roma Ciampino: sul primo gradino domina incontrastato da più di 40 anni il record del 4/8/1981 con 41°C, seguito dalla coppia 25/8/2007 e 2/8/2017 (pari merito) con 40°C e dalla medaglia di bronzo del 26/8/2007 con 39,4°C. Vedremo se qualche massima si avvicinerà a questi valori con l’arrivo dell’ennesimo ‘Cammello’, come viene definito in gergo meteorologico l’Anticiclone Africano.Al momento, quello che è certo è che trascorreremo un secondo weekend di Agosto totalmente diverso dal primo: dalle trombe marine, dalla grandine e dalle temperature quasi autunnali, passeremo alla graticola di San Lorenzo con l’anticiclone subtropicale deciso ad infiammare l’Italia per almeno una settimana. Martedì 5. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: sereno e temperature in aumento. Al Sud: migliora con ampi spazi soleggiati salvo locali rovesci specie in Calabria, temperature in aumento. Mercoledì 6. Al Nord: sole e caldo in aumento; qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: sereno con caldo in deciso aumento. Al Sud: sereno o poco nuvoloso e caldo. Giovedì 7. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: sole e caldo in deciso aumento. Tendenza: anticiclone africano in rimonta su tutta l’Italia con massime fino a 40°C.