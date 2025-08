Al via MoliseCinema, Silvia Bergamasco protagonista 23esima edizione

Roma, 4 ago. (askanews) – Dal 5 al 10 agosto 2025 a Casacalenda, nel cuore del Molise, è in programma la 23esima edizione di MoliseCinema: sei giorni di cinema italiano e internazionale, tra film, incontri con registi e interpreti, eventi speciali, retrospettive, masterclass, concerti, mostre, presentazioni di libri. Tra i protagonisti di quest’anno Sonia Bergamasco, interprete raffinata e versatile del cinema, della televisione e del teatro italiano. A lei il festival dedica il volume monografico Giocare la vita, edito da Cosmo Iannone Editore e curato da Mariapaola Pierini e Federico Pommier Vincelli, che verrà presentato sabato 9 agosto in un incontro pubblico con l’artista, e una rassegna di film che ne ripercorrerà la carriera tra cinema e teatro.Tra gli ospiti più attesi di questa edizione Marco Tullio Giordana, che sarà presente venerdì 8 agosto in occasione della cerimonia di intitolazione del Cinema Teatro di Casacalenda a Flavio Bucci, grande interprete e figura indimenticabile del cinema italiano nato da una famiglia molisano-pugliese. In apertura il Festival dedica l’attenzione alla tragedia di Gaza, con lo struggente reading di Lino Musella di ‘Stato d’assedio’ del poeta palestinese Mahmud Darwish. Un testo sulla pace e sulla dignità umana, scritto nel 2002, che in questo momento ha una grande attualità.Tra gli ospiti che accompagneranno i film ci saranno Lino Musella per Nonostante, Fabrizio Rongione e Valerio Ferrara per Il complottista, Martina Scrinzi per Vermiglio, Mara Fondacaro e Simone Liberati per Il primo figlio, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia per Iddu, Sonia Bergamasco per Il Nibbio, Christian Filippi per Il mio compleanno, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice per Nero. Numerosi gli eventi e le proiezioni speciali: gli omaggi retrospettivi a Paolo Villaggio e Sandra Milo, la masterclass sulle serie televisive e la residenza di scrittura euro-mediterranea, i concerti e le sonorizzazioni tra cinema e musica, lo spazio per le scuole e i bambini. E poi le presentazioni di libri che tra gli ospiti avranno Marco Damilano, Francesca Schianchi, Elisabetta Villaggio, Antonella Amendola, Susanna Turco.A MoliseCinema sono in programma 5 concorsi con un totale di 58 opere in gara. 7 titoli nella sezione Paesi in lungo, dedicata alle opere prime e seconde 6 documentari italiani nella sezione Frontiere 22 cortometraggi internazionali per la sezione Paesi in corto 18 cortometraggi italiani per la sezione Percorsi 5 cortometraggi molisani nella sezione della Rete Adriatica dei Festival. Le opere in concorso sono valutate da 3 giurie ufficiali: Frontiere – documentari italiani: compongono la giuria la regista e artista visiva Virginia Eleuteri Serpieri, la storica del cinema Stefania Parigi, e la docente e teorica della recitazione cinematografica Mariapaola Pierini; Paesi in corto – cortometraggi internazionali: giudicati dal critico cinematografico Fabrizio Croce, dal regista irlandese Conor Morrissey, e dalla regista e artista italo-canadese Andrea Ramolo; Percorsi – cortometraggi italiani: valutati dal produttore e fondatore di Ombre Rosse Film Luca Cabriolu, dalla critica e docente universitaria Claudia Geminiani, e dall’attore Francesco Russo, protagonista di recenti successi televisivi e cinematografici.Anche il pubblico è chiamato a votare per la sezione Paesi in lungo, dedicata alle opere prime e seconde di lungometraggio. Ecco i film in concorso di MoliseCinema 2025: Nonostante di Valerio Mastandrea, una riflessione delicata e sorprendente sul senso di protezione e sulla paura del cambiamento, ambientata in un reparto ospedaliero, con la presenza in sala di Lino Musella. Il film è stato selezionato come film d’apertura della sezione Orizzonti alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia. Sarà presente al festival l’interprete Lino Musella; Vermiglio di Maura Delpero vincitore del Leone d’argento alla 81a Mostra del Cinema di Venezia. È stato poi selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar nel 2025 nella sezione del miglior film internazionale. ambientato negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale. Un soldato rifugiato rompe l’equilibrio di una famiglia sul finire della guerra. Sarà presente al festival Martina Scrinzi, interprete del film; Il complottista di Valerio Ferrara, una commedia dai toni surreali su un barbiere ossessionato dalle teorie del complotto. Saranno presenti al Festival il protagonista Fabrizio Rongione e il regista Valerio Ferrara; Il primo figlio di Mara Fondacaro, un intenso dramma psicologico su maternità e lutto, tra visioni e paure profonde. Ospiti della serata la regista Mara Fondacaro e l’interprete Simone Liberati. Il film racconta il dramma di una donna che al termine di una nuova gravidanza sente il richiamo di un bambino che ha perduto tempo prima; Il Nibbio di Alessandro Tonda che ripercorre la storia di Nicola Calipari e Giuliana Sgrena sarà presentato da Sonia Bergamasco, protagonista dell’omaggio a lei dedicato, e del film. Ha vinto Il Nastro della legalità 2025. Il mio compleanno di Christian Filippi, in cui seguiamo la fuga di Riccardino, prossimo alla maggiore età, in cerca della madre da cui era stato allontanato. Il regista sarà al Festival; Nero di Giovanni Esposito, una favola nera e surreale su un piccolo criminale che scopre di avere un dono: può guarire le persone, ma a ogni guarigione perde uno dei suoi sensi. Sarà presente il regista e protagonista Giovanni Esposito e l’attrice Susy Del Giudice. Fuori concorso IDDU di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, che dialogheranno con il pubblico. Ambientato nella Sicilia dei primi anni Duemila è liberamente ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro. Per la sezione documentari ‘Frontiere’, in concorso Il castello indistruttibile di Danny Biancardi, Stefano La Rosa, Virginia Nardelli. A Danisinni, quartiere isolato di Palermo, quattro bambini trasformano un asilo abbandonato in un rifugio segreto. Un racconto sull’infanzia e la forza dell’immaginazione. Saranno presenti i registi. In ultimo di Mario Balsamo. Un ex-chirurgo guida malati terminali in un percorso spirituale dentro un hospice di Torino. Un film intimo sulla morte, la cura e la consapevolezza. Incontro con il regista. È stato presentato al 42° TFF Torino Film Festival Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi. Dalle strade di Bucha, una testimonianza diretta del conflitto in Ucraina. Un racconto crudo e umano firmato da una delle voci più autorevoli del reportage di guerra. Sarà presente la regista. Il documentario ha vinto il Premio Cecilia Mangini come Miglior Documentario ai David di Donatello 2025; Real di Adele Tulli. Un viaggio immersivo nell’universo digitale, tra corpi virtuali, intelligenze artificiali e identità liquide. Sarà presente la regista. Il film è stato presentato al Festival di Locarno nella sezione Cineasti del presente vincendo una Menzione speciale. Si dice di me di Isabella Mari. A Napoli, il teatro diventa strumento di liberazione per le donne dei quartieri difficili. Un ritratto corale e vibrante. In sala la regista. E’ stato presentato in anteprima nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma; Vakhim di Francesca Pirani. Un ragazzo adottato torna in Cambogia per incontrare la madre biologica. Un viaggio di identità, radici e riconciliazione. Sarà presente la regista. Il film ha chiuso le Notti Veneziane alle Giornate degli Autori nel 2024. Il Concorso internazionale, Paesi in corto, presenta 22 cortometraggi: una selezione di qualità, proveniente da grandi festival e scuole internazionali di cinema, che rappresenta uno degli appuntamenti imperdibili di MoliseCinema. Ecco i titoli: Astro, di Tim Ewalts, dai Paesi Bassi; Balconada, di Iva Tokmakchieva, da Bulgaria e Francia; Eksi Bir, di Ömer Ferhat Özmen, dalla Turchia; El Canon, di Martín Seeger, dal Cile; Hanami, di Diane Bonnot, dalla Francia; Intercambio, di Amaia Yoldi, dalla Spagna; J’ai avalé une chenille, di Basile Khatir, dalla Francia; Julian and the Wind, di Connor Jessup, dal Canada; La situation de Lucas, di Lilian Fanara, da Francia e Germania; Le Petits Monstres, di Pablo Léridon, dalla Francia; On Hold, di Delia Hess, dalla Svizzera; Reservasjoner, di Ivar Aase, da Belgio e Norvegia; Rochelle, di Tom Furniss, dalla Nuova Zelanda; Shadows, di Rand Beiruty, da Francia e Giordania; Spring 23, di Zhiyi Wang, dalla Cina; Such a Lovely Day, di Simon Woods, dal Regno Unito; Summer Triangle / Mosalas Tabestani, di Maryam Esmaeili e Ali Babai, dall’Iran; Taste of Heaven, di Isaac Sverdlov, da Israele; The Sunny, di Sergiy Kulybyshev, dall’Ucraina; Turnaround, di Aisling Byrne, dall’Irlanda; We Were the Scenery, di Christopher Radcliff, dagli Stati Uniti; Zahra, di Hadi Shatat, dalla Giordania. Il Concorso nazionale Percorsi presenta 18 cortometraggi: Comunque bene, di Beatrice Baldacci, dall’Italia; Domenica sera, di Matteo Tortone, dall’Italia; Fallen Houses, di Gianluca Abbate, dall’Italia; Gravity, di Robotina, da Italia e Messico; Hold On, di David Barbieri, dall’Italia; In the Box, di Francesca Staasch, dall’Italia; La buona condotta, di Francesco Gheghi, dall’Italia; Majonezë, di Giulia Grandinetti, dall’Italia; Marcello, di Maurizio Lombardi, dall’Italia; Miracolo a Segrate, di Giacomo Betti, dall’Italia; No Place Like Home, di Valeria Gaudieri, dall’Italia; Pinocchio Reborn, di Matteo Cirillo, dall’Italia; Playing God, di Matteo Burani, dall’Italia; Sommersi, di Gian Marco Pezzoli, dall’Italia; T.I.N.A., di Marco Mazzone, dall’Italia; Transumanza, di Giovanni Bertoia, dall’Italia; Il mio fantasma, di Carlotta Maria Correra, dall’Italia; Ziki, di Roberta Palmieri e Olga Sargenti, dall’Italia. Per ‘Girare il molise – Concorso rete dei festival dell’Adriatico’, la Rete dei Festival dell’Adriatico (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) promuove il cortometraggio indipendente attraverso una selezione condivisa tra i festival di MoliseCinema, Sulmona, Ancona e Monopoli. La fase finale si svolgerà a Monopoli. A MoliseCinema 2025, una sezione speciale sarà dedicata a corti girati in Molise o realizzati da autori molisani, in concorso per il premio finale. Un’iniziativa che valorizza il cinema molisano e il territorio, in rete con i festival dell’Adriatico. Infine ‘Molisecinema in Tour’, dal 12 agosto al 24 agosto il festival prosegue con proiezioni itineranti in vari comuni del Molise. Nel 2025 sarà la volta di Civitacampomarano, Ripabottoni, Venafro, Castel del Giudice e Rocchetta a Volturno. Il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura (MiC), ed è promosso da Regione Molise (Assessorato alla Cultura) e Comune di Casacalenda. Partner di MoliseCinema 2024 sono Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Coop Med; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Libreria Risguardi di Campobasso, Maack; Moli.se; Disisradio; Cooperativa Koinè; Cooperativa Nardacchione; tra i partner del Festival le aziende Metamer e Dimensione. Collaborano inoltre le aziende: La Molisana; Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Roxy bar; Marina Colonna; Scauzilli, Scorpiauto. Per la sezione MoliseCinema Tour, che si svolgerà dal 12 al 24 agosto collaborano i comuni di: Civitacampomarano, Ripabottoni, Venafro, Castel del Giudice e Rocchetta a Volturno. Direzione artistica: Federico Pommier Vincelli. Direzione organizzativa: Salvatore Di Lalla. Programmazione: Cristian Ferrao. Relazioni internazionali: Paola Talevi. Programmazione: Veronica Flora. Documentari: Giacomo Ravesi. Retrospettive: Raffaele Rivieccio. Ospitalità: Maria Laura Danza. Tutti i componenti dello staff di MoliseCinema 2024 sono citati nel catalogo e nel sito del Festival.