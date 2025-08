Tajani: “Israele comprenda la priorità di salvare vite umane”

Roma, 3 ago. (askanews) – “Lo abbiamo detto, basta bombardamenti a Gaza. Liberazione totale degli ostaggi, bisogna costruire la pace. Dobbiamo aiutare il popolo palestinese. Abbiamo già deciso di accoglierne altri 50 e l’Italia è il Paese di cui siamo orgogliosi che ha accolto il maggior numero di profughi da Gaza e stiamo curando in tutte le regioni d’Italia decine e decine di bambini palestine. Altri cinquanta arriveranno nei prossimi giorni, più tutti gli aiuti umanitari che stiamo dando”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani da Reggio Calabria dove ha partecipato agli Stati Generali del Mezzogiorno.“Però basta bombardamenti, il popolo palestinese non ha colpa. I criminali sono quelli di Hamas. Sono loro che hanno compiuto l’orribile strage del 7 ottobre. Sono loro che tengono in condizione disumane ancora gli ostaggi. Sono loro che si fanno scudo del propro popolo. Però basta diciamo anche a Israele. Hamas deve uscire dalla storia del popolo palestinese. Ma Israele deve comprendere che c’è una priorità che è la salvezza di centiania di migliaia di vite umane”, ha concluso il titolare della Farnesina.