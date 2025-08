Unrwa: i lanci aerei di aiuti a Gaza sono 100 volte più costosi di quelli via terra

Roma, 1 ago. (askanews) – Lanciare aiuti a Gaza dal cielo è 100 volte più costoso che consegnarli via camion, via terra, ha dichiarato oggi il capo dell’Unrwa, la principale agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.“I lanci aerei sono almeno 100 volte più costosi dei camion. I camion trasportano il doppio degli aiuti rispetto agli aerei”, ha scritto Philippe Lazzarini su X. I lanci aerei sono stati effettuati da Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e altri da quando Israele li ha nuovamente autorizzati la scorsa settimana. L’Onu aveva già avvertito che i lanci aerei sono pericolosi oltre che costosi, mentre i palestinesi di Gaza hanno dichiarato alla Cnn di risentirsi di non avere altra scelta che inseguire gli aiuti lanciati via aereo “come cani”.“Se c’è la volontà politica di consentire i lanci aerei, che sono altamente costosi, insufficienti e inefficienti, dovrebbe esserci un’analoga volontà politica di aprire i valichi stradali”, ha affermato ancora il numero uno dell’Unrwa. Lazzarini ha affermato che la sua agenzia ha 6.000 camion carichi di aiuti in attesa del via libera per entrare a Gaza. Israele insiste nel controllare tutti i camion prima che attraversino il territorio.Lazzarini ha aggiunto che durante il cessate il fuoco, durato da gennaio a marzo, l’Unrwa è riuscita a far arrivare dai 500 ai 600 camion al giorno. “Non c’è alternativa alla risposta coordinata delle Nazioni Unite con l’Unrwa, poiché la spina dorsale ha prodotto risultati simili”, ha affermato, in un’apparente critica alla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta dagli Stati Uniti, che ha messo da parte il ruolo delle Nazioni Unite nella distribuzione degli aiuti.