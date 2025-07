Milano, 29 lug. (askanews) – Sale a 3 il numero di morti per il West Nile Virus in Campania. Secondo quanto riferito dall’edizione online de “Il Mattino”, la terza vittima è 68enne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, deceduto ieri sera nell’ospedale di Aversa.Sono così 7 le vittime accertate per West Nile Virus in Italia: 3 in Campania, 3 nel Lazio e una in Piemonte