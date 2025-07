Marche, Conte: aspettiamo interrogatorio Ricci, poi M5s deciderà

Roma, 29 lug. (askanews) – M5s deciderà sulla candidatura di Matteo Ricci dopo l’interrogatorio a cui parteciperà domani il candidato presidente del centrosinistra nelle Marche. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a ‘PiazzAsiago’. “Non c’è nessuna arroganza, qualcuno ha voluto dire ‘loro si sentono la cassazione’. Non siamo giudici di nessuno. C’è un candidato che ha ricevuto avviso di garanzia, si tratta per M5s di valutare bene”.Dunque, “domani c’è l’interrogatorio del candidato Ricci… Vedremo l’atteggiamento del candidato. Poi ho chiesto a tutti i gruppi delle Marche di riunirsi, di valutare senza alcuno spirito sanguinario. Noi dobbiamo distinguere l’onestà e la disonestà. Domani avrò un confronto con tutti i referenti” del Movimento nelle Marche. “Dopo aver sentito tutti i gruppi trarremo le fila tutti insieme e diremo se ci siamo ancora o no. Permetterete che se andiamo in coalizione vogliamo capire bene cosa sta succedendo?”.